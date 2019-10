Maltempo : Veneto - piogge in arrivo - allerta gialla nelle aree montane e pedemontane : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) - Sul Veneto sono in arrivo piogge, anche consistenti, che interesseranno in serata e nelle ore notturne in particolare le aree montane e pedemontane della regione, dove saranno possibili locali fenomeni intensi con forti rovesci e quantitativi di pioggia anche consisten

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Maltempo : Veneto - da domani pomeriggio attese precipitazioni intense in montagna : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Pia

Maltempo : Veneto - da domani pomeriggio attese precipitazioni intense in montagna : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) – Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Piave Pedemontano, Alto Brenta ‘ Bacchiglione ‘ Alpone, Adige ‘ Garda e Monti Lessini. Le previsioni meteo di Arpav ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - alla luce delle previsioni meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territo

Maltempo : in Veneto stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – alla luce delle previsioni meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24.00 di domani. Lo stato di attenzione Rinforzata è dichiarato ...

Maltempo - Veneto Strade : “Al via 169 interventi ‘post Vaia'” : Si sono concluse oggi tutte le procedure di affidamento dei lavori sulla viabilità dopo la tempesta Vaia, affidate dal Commissario Delegato Luca Zaia a Veneto Strade per il 2019. Si tratta – informa la concessionaria regionale – di 169 interventi per un importo complessivo di 141 milioni di euro, suddiviso in 81 gare per lavori di ripristino stradale e di difesa delle valanghe dei centri abitati, e 88 interventi di somma urgenza ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Dal Parlamento Ue 6 milioni per la tempesta dell’autunno 2018” : “Sono felice per la risposta del Parlamento Europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il ...

Maltempo in Veneto - Zaia : dall’Europa “altri 68 milioni di euro per danni della tempesta Vaia” : “Sono felice per la risposta del Parlamento europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il 30 ...

Maltempo : Veneto - da stanotte stato di attenzione nelle Prealpi e pianura : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza

Maltempo : Veneto - da stanotte stato di attenzione nelle Prealpi e pianura : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale, ...

Maltempo - in Veneto neve e trombe marine : temporali allagano strade e sdradicano alberi : Il Maltempo si è abbattuto sul Nord est, in particolare in Veneto, dove già a partire dalla serata di domenica 8 settembre si sono verificati forti temporali, con grandinate e vento, che hanno creato disagi da Venezia a Padova. trombe marine sono state provocate dalla perturbazione davanti a Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti, mentre i primi fiocchi di neve sono caduti nel Bellunese, dove i rifugi oggi risultano ...

Maltempo Veneto : crollo termico - grandine - vento forte e trombe marine : Per tutta la serata di ieri le aree centrali del Veneto sono state bersagliate da un’ondata di Maltempo: grandinate si sono registrate nel Padovano, in particolare a Monselice e Mestrino. La perturbazione, accompagnata anche da venti forti, ha generato anche alcune trombe marine, segnalate nel pomeriggio davanti alla costa di Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti. Registrato un calo repentino delle temperature: i valori in ...