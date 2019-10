Maltempo | ripresa la circolazione dei treni sulle linea Genova-La Spezia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) E’alle 16.15 laferroviaria sulla-La, sospesa dalle 14.45 tra Santa Margherita Ligure e Chiavari per la caduta di rami e di una tettoia di lamiera sui binari dall’esterno della ferrovia. Alle 17.10 è tornato operativo anche il binario tra Cogoleto eVoltri sulla-Savona-Ventimiglia, inibito allada questa mattina per l’allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Vesima. Permarrà per tutta la giornata la riduzione precauzionale di velocità sul binario appena riaperto, quello in direzione Savona, tra Cogoleto e Voltri sulla-Savona e tra Campoligure e Rossiglione sulla-Ovada. L'articololadei-LaMeteo Web.

ilnazionaleit : RFI, maltempo Liguria: ripresa la circolazione tra Santa Margherita e Chiavari - aibexint : RT @savonanews: RFI, maltempo Liguria: ripresa la circolazione tra Santa Margherita e Chiavari - savonanews : RFI, maltempo Liguria: ripresa la circolazione tra Santa Margherita e Chiavari -