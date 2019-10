Maltempo Piemonte | stato di allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a Fabbriche [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Maltempo : la nuova perturbazione “si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola - Piemonte e Liguria” : “La nuova perturbazione si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con Piemonte e Liguria che hanno ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni con l’allerta della protezione civile per allagamenti e frane. “La percentuale di rischio è la piu’ alta a ...

Maltempo Piemonte : ad Alessandria 177 mm di pioggia in 12 ore : Piogge e temporali tra Liguria e Piemonte: le autorità stanno mettendo in guardia la popolazione per possibili disagi. “I livelli dei corsi d’acqua a regime torrentizio sono in rapido innalzamento. Si consiglia di prestare particolare attenzione tra ovadese e alessandrino dove potrebbero esserci locali criticità in prossimità dei corsi d’acqua di Stura di Ovada e Orba a valle di Ovada“, si legge sul canale Instagram della ...

Maltempo Piemonte : oltre 156 mm di pioggia nell’Alessandrino - automobilista soccorso : Il soccorso alpino e la protezione civile sono intervenuti nell’Alessandrino per recuperare un uomo che si era smarrito nei boschi anche a causa del Maltempo, ed è rimasto con l’auto in panne lungo una strada sterrata. L’automobilista è stato localizzato grazie al sistema “Sms Locator”. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Tra la mezzanotte e le 8 nell’Alessandrino si sono registrati oltre 156 mm di ...

Maltempo - il Piemonte chiede riconoscimento di eccezionalità per le grandinate nel Vercellese del 6 luglio scorso : Il Piemonte chiederà al ministero delle Politiche agricole e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 6 luglio scorso in provincia di Vercelli. Lo ha deciso la Giunta Cirio, approvando la relativa delibera proposta dall’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. Il documento, che sarà presentato a Roma, espone una valutazione di danni alle strutture aziendali per 3 milioni e 335mila ...

Maltempo e grandine in Piemonte - ma domani torna il sole : Maltempo e grandine in questa domenica di settembre in Piemonte: nel torinese la zona più colpita è stata quella di Chieri e di Carmagnola, dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e causato il fuggi fuggi dei numerosi visitatori della Fiera Nazionale del Peperone. L’ondata di Maltempo dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore. L'articolo Maltempo e grandine in Piemonte, ma domani torna il sole sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...

Maltempo Piemonte - Confagricoltura di Cuneo : “Vigneti e noccioleti flagellati da pioggia e grandine” : La violenta ‘bomba d’acqua’ mista a grandine che ieri pomeriggio si è abbattuta su una vasta zona dell’Albese rischia di compromettere seriamente i raccolti nei noccioleti e nei vigneti delle zone colpite. A lanciare l’allarme la Confagricoltura di Cuneo che con i suoi tecnici sta monitorando i danni provocati dalla pioggia, oltre 70mm in un’ora, dalle forti raffiche di vento e, soprattutto, dalla grandine. ...

Maltempo in Piemonte : frana su strada nel cuneese : Forti precipitazioni si sono abbattute da ieri in Piemonte, colpendo soprattutto la provincia di Cuneo, dove si registrano diversi disagi. La pioggia ha provocato una frana sulla provinciale 661...

Maltempo Piemonte : forti piogge nel Cuneese - disagi nell’Alessandrino [LIVE] : Violento Maltempo in Piemonte dove le forti piogge stanno causando danni e disagi sopratutto nel Cuneese, nelle Langhe e nell’Alessandrino. forti piogge nella provincia di Torino, sopratutto nella zona del Canavese interessata da intense piogge. disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La ...

Maltempo in Piemonte - temporali e grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Maltempo in Piemonte - tenporali e grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Maltempo Piemonte - la giunta regionale nei luoghi colpiti : tappa nel Verbano-Cusio-Ossola : Il tour della giunta regionale tra i luoghi colpiti dal Maltempo estivo in Piemonte è proseguito oggi a Verbania, dove il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi hanno incontrato i sindaci e hanno verificato i danni. Presenti il presidente della Provincia del VCO, Arturo Lincio, i consiglieri regionali Alberto Preioni e Domenico Rossi e la parlamentare Mirella Cristina. Sono una quindicina i Comuni del Verbano-Cusio-Ossola che ...