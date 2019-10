Maltempo | neve in montagna | chiuso il colledel Piccolo San Bernardo

Previsioni Meteo - ciclone freddo in arrivo sull’Italia tra 7 e 8 Ottobre : forte Maltempo - tanta neve sull’Appennino : Previsioni Meteo – Perturbazione ancora più cattiva di quella in azione in queste ore. Il varco aperto dal primo vortice apripista, entrato nella notte sul Nord Italia e con sua massima azione tra la giornata di oggi e quella di domani, non si ricucirebbe. Piuttosto, una nuova ondulazione del “Getto”, proprio in corrispondenza del solco barico già scavatosi, impedirebbe all’anticiclone oceanico di estendersi nuovamente ...

Maltempo Usa - bufera di neve fuori stagione : 7 Stati colpiti : Sul calendario l’estate è terminata da solo una settimana, ma in una parte degli Stati Uniti occidentali è già arrivato l’inverno. Una tempesta di neve fuori stagione, che il National Weather Service ha definito “storica”, sta creando il caos e minacciato i raccolti in sette Stati nell’ovest del Paese. La bufera ha portato oltre un metro di neve in alcune parti della California, Oregon, Montana, Idaho, Nevada, Utah ...

Previsioni Meteo dal 2 al 9 Ottobre : due vortici - Maltempo - freddo e neve in montagna [DETTAGLI e MAPPE] : La fase di maltempo annunciata diversi giorni fa dalle pagine di MeteoWeb (era il 24 settembre quando ne abbiamo parlato la prima volta) si concretizzerà verso metà settimana. Le indicazioni telecoconnettive, cui facciamo solitamente riferimento per tracciare le linee guida nel lungo termine (in maniera decisamente più performante che non il calcolo deterministico puntuale, variabile giorno per giorno ) ci avevano messo in guardia in qualche ...

Maltempo e neve sulle Dolomiti - ma oggi è tornato il sole : Dopo il Maltempo e la neve caduta sulle Dolomiti nella notte, già oggi il sole è tornato protagonista. Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) rende noto che la perturbazione ha portato accumuli solo sopra i 2mila metri di quota con un picco a Ra Valles, oltre Cortina d’Ampezzo, di ben 27 cm di neve. Imbiancate tutte le cime maggiori: a Monte Piana (2.300 metri) si sono registrati 16 cm, mentre, in zona Marmolada, tra ...

Maltempo - in Veneto neve e trombe marine : temporali allagano strade e sdradicano alberi : Il Maltempo si è abbattuto sul Nord est, in particolare in Veneto, dove già a partire dalla serata di domenica 8 settembre si sono verificati forti temporali, con grandinate e vento, che hanno creato disagi da Venezia a Padova. trombe marine sono state provocate dalla perturbazione davanti a Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti, mentre i primi fiocchi di neve sono caduti nel Bellunese, dove i rifugi oggi risultano ...

Allerta Meteo : forte ondata di Maltempo al Nord - neve a 1700/1800 metri sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : E’ in atto oramai l’azione depressionaria anche severa sulle regioni settentrionali. Nella notte, una saccatura più fredda dal Nord Europa è penetrata sul bacino centro-settentrionale del Mediterraneo, innescando immediatamente un’area di bassa pressione sottovento alla catena Alpina in corrispondenza del Nord Italia. Ne sta derivando un maltempo serio su molte regioni, sia per le caratteristiche vorticose significative della ...

Maltempo in Valtellina e Valchiavenna : crollo termico - neve al Passo dello Stelvio : Pioggia e neve in Valtellina e Valchiavenna: in questa domenica di settembre si registrano intense precipitazioni sul fondovalle, crollo termico sull’intero territorio provinciale e forti nevicate a Livigno (Sondrio) e al Passo dello Stelvio, dove ai 3174 metri del monte Livrio sono caduti in poco tempo 30 cm di neve fresca. La viabilità potrebbe registrare interruzioni anche sul versante di Bolzano del Passo Alpino, che collega Lombardia ...

Maltempo - freddo e Neve : al Nord Italia è una Domenica dal sapore invernale [FOTO - VIDEO e DATI] : Piove e fa freddo al Nord Italia in questa Domenica d’inizio Settembre che segna la fine dell’Estate: le temperature, in pieno giorno (aggiornamento delle ore 10:20) sono decisamente basse con appena +10°C a Sondrio, +12°C a Trento e Bergamo, +13°C a Milano, Piacenza, Biella e Rovereto, +14°C a Brescia. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, provocando l’esondazione del Seveso a Milano, poi rientrata. Sono caduti 110mm ...

Previsioni Meteo - sarà una domenica di forte Maltempo al Nord : prima neve sulle Alpi [MAPPE] : Dopo 24 ore di temporaneo affievolimento dei cavi d’onda Nordatlantici, con circolazione comunque sempre mediamente instabile, ma con caratteristiche non cicloniche, un altro vortice piuttosto ostinato e più profondo di quello in azione appena ieri, si scaverà sulle regioni settentrionali italiane. A questo giro, la saccatura lungo la quale poi scorreranno i nuclei perturbati, proverrà da comparti Nordeuropei più freddi, quindi aree ...

Maltempo : sul ghiacciaio Presena arriva la prima neve : L’abbassamento delle temperature e le precipitazioni hanno riportato la neve in quota: fiocchi sono caduti in abbondanza sul ghiacciaio Presena, a quota 2.700 metri. Al Passo del Tonale la stagione invernale è ufficialmente iniziata: sul ghiacciaio nevica ininterrottamente e l’accumulo ha raggiunto i 30 cm. L'articolo Maltempo: sul ghiacciaio Presena arriva la prima neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Maltempo - nel weekend improvviso crollo termico : temperature giù di 10 gradi e torna la neve : Un vortice ciclonico porterà una ondata di Maltempo al centro nord nel corso del weekend. L’alta pressione di origine nord africana sta progressivamente arretrando lasciando spazio a continue perturbazioni di origini atlantica che stravolgeranno le condizioni meteorologiche sull'Italia. Il segnale più forte è un brusco crollo termico con temperature giù anche di 10 gradi.Continua a leggere