Maltempo Liguria | la perturbazione si sposta verso nord-ovest | scende il livello dei rivi

Maltempo : la nuova perturbazione “si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola - Piemonte e Liguria” : “La nuova perturbazione si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con Piemonte e Liguria che hanno ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni con l’allerta della protezione civile per allagamenti e frane. “La percentuale di rischio è la piu’ alta a ...

Maltempo Liguria : caduti “463 mm di pioggia in 12 ore - la situazione peggiore a Mele” : “Il quadro rimane difficile ma le criticità sono per il momento contenute. La situazione peggiore si è verificata a Mele, nell’entroterra di Genova, dove sono caduti 463 mm di pioggia in 12 ore. I disagi sono diffusi ma per il momento la situazione è sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. “Siamo in attesa della perturbazione vera e propria che arriva dalla ...

GENOVA - ALLERTA METEO/ Maltempo in Liguria : strade chiuse e treni a singhiozzo : GENOVA, ALLERTA METEO. Forte ondata di Maltempo in Liguria, con scuole chiuse, strade allagate e treni a singhiozzo. Tutti i dettagli

Maltempo - allerta meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...

Maltempo in Liguria : allagamenti e alberi caduti - viabilità autostradale e ferroviaria in tilt : A seguito dell’ondata di Maltempo che sta colpendo la Liguria, sono circa una trentina finora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Genova: si tratta principalmente di allagamenti, alberi caduti, box e scantinati allagati. Situazione critica nella zona di Genova Bolzaneto, Campomorone e da Genova Pra’ a Multedo. La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km 547,500, ad ...

Liguria - allerta meteo arancione e gialla/ Maltempo e scuole chiuse in molti comuni : Liguria, allerta meteo arancione e gialla: scuole chiuse e Maltempo in numerosi comuni della provincia di Genova. Tutti i dettagli

Maltempo - allerta arancione in Liguria : forti temporali - allagamenti e disagi in autostrada : I disagi maggiori si registrano nel genovese, traffico fortemente rallentato tra Voltri e Cogoleto. Attualmente il casello di Genova Pegli è chiuso in entrambe le direzioni. . Disposta la chiusura delle scuole in quasi tutti i comuni del Centro-Levante ligure. Numerosi gli interventi dei pompieri per allagamenti, alberi caduti, scantinati allagati.Continua a leggere

La Protezione civile ha diramato l'allerta Maltempo in Liguria e nel Nord-Ovest : Temporali nella notte sulla Liguria per l'arrivo di una perturbazione atlantica che nelle prossime ore determinerà un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali, in estensione. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle ...

Maltempo - allagamenti in Liguria. Chiusa uscita della A10 Genova Pegli : Forti precipitazioni, allagamenti e qualche danno nel ponente genovese a causa del forte temporale che sta stazionando in Liguria nella zona di Pegli-Arenzano. L'uscita di Genova Pegli è Chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 millimetri in meno di 45 minuti, mentre a Bolzaneto ne sono caduti 80. Sia a Pegli che a Bolzaneto si registrano già allagamenti. ...

Maltempo Liguria : forti temporali e allagamenti - chiusa l’uscita di Genova Pegli sulla A10 : Liguria bersagliata da forti temporali, allagamenti e danni: le maggiori criticità al momento si registrano nel ponente genovese, nella zona di Pegli-Arenzano. L’uscita di Genova Pegli sulla A10 è chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 di oggi sono caduti oltre 90 mm di pioggia a Genova Pegli, 18.6 mm in meno di 45 minuti, 80 mm a Bolzaneto. Arpal segnala che i livelli dei corsi d’acqua sono in rapido aumento. L'articolo ...

Maltempo Liguria - allerta meteo : “Massima attenzione” : “E’ la prima vera perturbazione autunnale con qualche ulteriore fenomeno che potrebbe verificarsi anche nel corso della settimana, soprattutto sabato. Alle 22 di questa sera scatta l’allerta arancione su gran parte della Liguria: si tratta del massimo livello possibile per quanto riguarda i temporali. Il quadro è quello di una perturbazione pre-frontale che passerà durante la notte e di un passaggio frontale atteso poi nella ...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Scuole chiuse per Maltempo domani 15 ottobre in Liguria : le città interessate : L'elenco delle Scuole che resteranno chiuse in Liguria a causa del maltempo domani, martedì 15 ottobre. In considerazione dell'allerta meteo arancione nel centro e levante ligure, diffuso da Arpal, tutti i Comuni della costa di levante stanno emanando ordinanze di chiusura delle Scuole per la mattinata di domani.Continua a leggere