Maltempo Liguria | forti temporali e allagamenti | chiusa l’uscita di Genova Pegli sulla A10

Maltempo Liguria - allerta meteo : “Massima attenzione” : “E’ la prima vera perturbazione autunnale con qualche ulteriore fenomeno che potrebbe verificarsi anche nel corso della settimana, soprattutto sabato. Alle 22 di questa sera scatta l’allerta arancione su gran parte della Liguria: si tratta del massimo livello possibile per quanto riguarda i temporali. Il quadro è quello di una perturbazione pre-frontale che passerà durante la notte e di un passaggio frontale atteso poi nella ...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Scuole chiuse per Maltempo domani 15 ottobre in Liguria : le città interessate : L'elenco delle Scuole che resteranno chiuse in Liguria a causa del maltempo domani, martedì 15 ottobre. In considerazione dell'allerta meteo arancione nel centro e levante ligure, diffuso da Arpal, tutti i Comuni della costa di levante stanno emanando ordinanze di chiusura delle Scuole per la mattinata di domani.Continua a leggere

Meteo - nuova ondata di Maltempo. Allerta in Liguria : Le temperature tornano in linea con le medie stagionali. Nel fine settimana più coinvolte le regioni settentrionali e quelle tirreniche

Allerta Meteo Liguria : al via intensa fase di Maltempo - in arrivo temporali e vento forte : È imminente un’intensa fase di maltempo tipicamente autunnale che interesserà la Liguria a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, con piogge diffuse e anche persistenti, rovesci, temporali localmente forti e persistenti, venti in rinforzo e mare fino ad agitato. Arpal ha, quindi, emanato l’Allerta Meteo in particolare per temporali. Questi tempi e modalità dell’Allerta: Gialla su tutta la regione dalle 18 alle 22 di oggi, ...

Maltempo - venti tempestosi in Liguria : danni e alberi caduti in Liguria : La bassa pressione che in queste ore si sta sviluppando nel basso Tirreno, responsabile delle forti precipitazioni all'estremo sud, sta richiamando venti intensi di grecale e tramontana sul...

Maltempo in Liguria : a Genova scattano divieti per venti forti : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani, entrano in vigore le ordinanze del sindaco di Genova che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumita’. Lo spiega il Comune in una nota. In particolare scattano il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata ...

Maltempo Liguria : finanziati 22 interventi di Protezione civile in 13 Comuni : Regione Liguria ha stanziato 400mila euro di fondi regionali (accise) per finanziare 22 interventi di Protezione civile e difesa del suolo in 13 Comuni. I progetti sono stati selezionati dopo istruttoria a seguito di bando fra i 140 Comuni danneggiati dal Maltempo di fine ottobre 2018: le risorse permetteranno di eseguire la progettazione di interventi che saranno successivamente finanziati con le prossime annualità dei fondi per ...

Maltempo Liguria : allerta meteo declassata da arancione a gialla : Sta transitando anche sui cieli della Liguria la prima perturbazione di matrice autunnale, che con la parte maggiormente attiva si sta concentrando più a Sud. La Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per temporali emanata da ARPAL, che diventa gialla su tutta la regione fino alle ore 14 di domani, lunedì 23 settembre. “La situazione che si è venuta a creare evidenzia, una volta di più, l’importanza di seguire ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte Maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo Liguria : anticipata alle 13 la chiusura dell’allerta meteo : Confermata in Liguria la chiusura dell’allerta meteo codice giallo per temporali alle ore 14 di oggi, domenica 8 settembre per le zone c ed e; anticipata alle 13 la chiusura per la zona b (mentre alle 9 si è già chiusa l’allerta per la zona d). Tra la serata di ieri, sabato, e la notte, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale della regione, il Tigullio e l’entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate ...

Maltempo Liguria - danneggiato l’ex Hotel Marinella a Genova : crollata parte della balconata e della ringhiera [GALLERY] : Il Maltempo che nelle scorse ore ha sferzato Genova con pioggia, fulmini e forti venti ha provocato danni all’ex albergo della passeggiata di Nervi. La parte sottostante della struttura è stata danneggiata ed è crollato un pezzo di balconata e la ringhiera, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. L’ex Hotel Marinella è una struttura alberghiera sita a Genova nel quartiere Nervi. L'articolo ...

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...