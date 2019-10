Maltempo | aereo Rayanair in volo da Lamezia a Orio al Serio dirottato a Verona

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il numero dell'è FR5393, mentre la compagnia di trasporto è l'irlandese a basso costo. Ilè partito con qualche minuto di ritardo dall'aeroporto diTerme ieri, 15 ottobre, poco dopo le 14,30 diretto aal. Ma la sua destinazione non è stata quella prevista dal piano di. L'comincia a tremare Nell'mobile tutto procede per il meglio. C'è chi dorme o chi s'intrattiene in piacevoli conversazioni di conoscenza, però qualcosa ad un certo punto turba l'umore dei passeggeri. Il viaggio è scandito dalle solite trafile di routine. L'hostess fa presto a raccogliere qualche ordinazione e subito dopo arriva "il momento più atteso", quello dei gratta e vinci. I minuti passano in fretta, mentre la distanza traTerme e Milano Bergamo si accorcia notevolmente. Arriva l'annuncio più atteso: "Siete pregati di sedervi ognuno al proprio ...

ErFijodena : @theo94941 Se c’è maltempo l’aereo non è consigliato Matteo -