Mafia : talpe boss Messina Denaro - da Cassazione no a scarcerazione ex sindaco Vaccarino : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – No alla scarcerazione dell’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. A deciderlo è la Corte di Cassazione che oggi ha accolto il ricorso della procura della Repubblica di Palermo che aveva impugnato il provvedimento del tribunale del Riesame con cui aveva disposto la scarcerazione del politico. Antonio Vaccarino era stato arrestato nei mesi scorsi dalla Dda di Palermo con l’accusa di ...