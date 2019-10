Mafia | legali ex sindaco Vaccarino | ‘nuove prove su infondatezza reato favoreggiamento’

Mafia : condanna Nicastri - M5S 'tenera alta attenzione contro tarlo illegalità' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il caso Nicastri ci ricorda che tra i nostri doveri di politici, in quanto rappresentanti delle istituzioni ed eletti dai cittadini, c’è quello di tenere alta l’attenzione in quei contesti in cui riteniamo possa annidarsi il tarlo dell’illegalità. Su Nicastri e sull’eo

Berlusconi indagato per stragi Mafia '93/ I legali : "Ipotesi assurde - è una vittima" : Silvio Berlusconi indagato per stragi 1993 nell'inchiesta su attentati a Firenze, Roma e Milano. "Ipotesi assurde, è una vittima", dicono i suoi legali.

Roma : al via Restart e il Talent della Legalità ad Ostia contro la Mafia : La lotta alla mafia la si può portare avanti anche con l'arte. Questo è l'obiettivo che si pongono due eventi che avranno luogo nel territorio della capitale. Il primo si ripete ormai da cinque anni e si chiama Restart, mentre il secondo si terrà ad Ostia ed è un contest musicale in cui i giovani si sfideranno e suoneranno per sposare una buona causa: il contrasto alle associazioni mafiose e il bisogno di Legalità. Oggi, 24 settembre, è attesa ...

Mafia : Rita Dalla Chiesa - 'ok navi legalità ma serve impegno quotidiano' : Palermo 3 set. (AdnKronos) - "Sono passati 37 anni ma il dolore non passa mai. Sicuramente in questi anni è stato fatto moltissimo ma secondo me va fatto tutto giorno per giorno. Vanno bene le navi della legalità, le commemorazioni, vanno benissimo questi ragazzi che arrivano da tutta Italia ma la c