Mafia | depistaggio Borsellino | oggi interrogatori poliziotti a Messina

Mafia : depistaggio Borsellino - ex questore 'Scarantino cambiava sempre versione' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - L'ex pentito Vincenzo Scarantino "dava sempre versioni differenti". A dirlo in aula è Vincenzo Ricciardi, ex questore di Bergamo, nel corso del controesame al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via d'Amelio. Sul banco degli imputati tre poliziotti,

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘trovare chi ha mosso fili per colossale depistaggio indagini’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “I magistrati devono continuare a raccogliere prove certe di responsabilità penali che consentano di addivenire a sentenze definitive di condanna per tutti coloro, anche in ipotesi esterni a Cosa nostra, che possono avere concorso, a qualunque titolo, e per qualsivoglia scopo, alla realizzazione della strage di via D’Amelio e che, successivamente ai tragici eventi, possono avere mosso i ...

Mafia : depistaggio Borsellino - il giallo del telefono di Scarantino : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – Diventa un giallo la presenza del telefono fisso nell’abitazione dell’ex pentito Vincenzo Scarantino di San Bartolomeo a Mare, in Liguria, dove era stato trasferito quando aveva iniziato a collaborare con la giustizia dopo le stragi mafiose. Nella deposizione di oggi al processo sul depistaggio della strage di via D’Amelio, a differenza di quanto detto nel 2013 nel processo a Salvatore ...

Mafia : depistaggio Borsellino - riprende processo a Caltanissetta : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - riprende davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Alla sbarra, tutti e tre presenti, il funzionario di Polizia Mario Bo’, gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di co