Maestro del Canone Occidentale | visionario | indomito Harold Bloom

Addio a Ettore Spalletti - Maestro dell’arte concettuale : Il mondo dell’arte piange Ettore Spalletti. Il noto pittore e scultore italiano è morto nella propria abitazione, nel centro storico di Spoltore: aveva 79 anni. Nato a Cappelle sul Tavo (Pescara) nel 1940, artista di fama internazionale e maestro di arte concettuale, Spalletti ha esposto le sue opere in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al Guggenheim di New York. Lo stile Spalletti già dalla metà degli anni Settanta si è dedicato alla ...

Arriva la serie tv Longinus di Dario Argento - un thriller tra le Alpi e Siena per il Maestro dell’horror : Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi: BIM Production e Publispei hanno annunciato la produzione della serie tv Longinus di Dario Argento, che è il primo progetto del maestro horror italiano dal 2012. Con un titolo che è un riferimento al nome del soldato romano che trafisse il fianco di Gesù in croce con una lancia per confermare la sua morte, sarà una miniserie dalla trama sospesa tra reale e soprannaturale, un ...

In arrivo il nuovo album di Franco Battiato con il ritorno sui social del Maestro : Il nuovo album di Franco Battiato è in arrivo. Il Maestro è anche tornato sui social per annunciare che i mixaggi di Torneremo Ancora sono terminati e che il disco sta per essere rilasciato sul mercato a cominciare dalle prossime settimane. Già rivelata la cover del nuovo album, che conterrà anche un inedito, compresi i brani scelti dal tour con l'orchestra. Si tratta di un ritorno in musica che in pochi si aspettavano, vista l'assenza dalle ...

E’ morto Alberto Testa - il grande Maestro della storia della danza : Ha spiegato e raccontato la storia della danza a diverse generazioni. E con i suoi libri continuerà a farlo. E' morto nella sua casa di Torino il maestro Alberto Testa. Il 23 dicembre avrebbe compiuto 97 anni. Icona della danza internazionale, è stato danzatore, coreografo, critico e storico della danza. Ha curato i balletti per numerosi allestimenti operistici ma anche per il teatro di prosa. Fondatore del Premio Positano per l'Arte della ...

I fan di Battiato si radunano sotto casa del Maestro e cantano “La cura”. La convalescenza troppo lunga preoccupa tanti : L’iniziativa aveva il titolo di un suo brano, «Invito al viaggio», come passaparola è bastato facebook: e così circa duecento fan di Franco Battiato si sono ritrovati a Milo, alle pendici dell’Etna, il vulcano maestoso che i catanesi chiamano familiarmente «’a muntàgna». Poi da lì, a piedi o in auto, “in pellegrinaggio” verso Praino, una frazione del paese, in direzione della villa dalla facciata rosa dove il cantautore trascorre una ...

“Addio Maestro”. Artista a tutto tondo - ha cambiato la storia della fotografia : Addio Robert Frank. È morto a Inverness, in Canada, lunedì scorso. Aveva 94 anni ed era considerato uno dei più grandi fotografi del Novecento. La notizia è stata data oggi dal New York Times e confermata dalla galleria Pace-MacGill Gallery di Manhattan, New York, che lo rappresentava. Frank era noto soprattutto per The Americans, un libro che raccoglieva le foto scattate da Frank viaggiando in 48 stati americani a metà degli anni Cinquanta, con ...

Napoli aspetta il Maestro Zubin Metha : due date al Teatro San Carlo per l’anteprima della Stagione Sinfonica : Visionarietà, bene comune, valori culturali e sociali: caratteristiche che hanno spinto il gruppo di eccellenze imprenditoriali del territorio campano alla partecipazione del progetto di potenziamento della Stagione Sinfonica del Teatro di San Carlo. Si chiama appunto “Concerto d’imprese” e con questo titolo armonico e suggestivo ci restituiscono tanta fiducia, orgoglio e un bel senso di appartenenza alla nostra città e alla nostra regione. Uno ...

Casting per l'orchestra del Maestro Peppe Vessicchio per il tour de Le Vibrazioni : Selezioni in corso di musicisti per l'orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio che accompagnerà il tuor del gruppo musicale Le Vibrazioni. Un tour e un grande Maestro Per il tour del noto gruppo musicale Le Vibrazioni, tra i cui componenti si ricorda il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, sono in corso le selezioni a cura del celebre Maestro Peppe Vessicchio finalizzate alla ricerca di alcuni musicisti. A tale proposito ricordiamo ...