Luigi Di Maio umiliato dal premio Nobel | Abolire la povertà ? La ricetta che

Virginia Saba e Luigi Di Maio/ 'Ha studiato inglese con me. Al compleanno mi ha...' : Virginia Di Maio ha parlato del fidanzato Luigi Di Maio: 'Io lo chiamo Luigi, al massimo 'amore', non certo 'Gigino''. E svela che...

Luigi Di Maio : No nuove tasse nella Manovra : 18.30 nella Manovra "non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo precisa il ministro degli Esteri e capo politico del M5S,Di Maio, su Facebook prima del CdM di stasera. Di Maio assicura "11 miliardi in più per i prossimi tre anni" sull'ambiente, "mezzo miliardo" per l'assegno unico alle famiglie, l'abolizione del superticket sanitario, la difesa di Quota 100che "resterà intatta". Inoltre: deducibilità Imu sui ...

Carlo Calenda spara su Luigi Di Maio e M5s : "Bambini cretini" : «Sono al governo e si presentano con un comico che vestito da Joker dice che il caos è meraviglioso. Ma il caos sarà meraviglioso per chi ha i soldi, e nel caso di Grillo anche con l’evasione fiscale. Per chi ha bisogno di servizi pubblici il caos non è meraviglioso per niente. Sembrano dei ragazzin

Il crollo di Luigi Di Maio e il boom di Matteo Renzi : il ribaltone sui social network : Con il nuovo governo sono stati stravolti gli equilibri su Facebook. Con la galassia 5 Stelle in difficoltà, la solita calma piatta del Pd e il rilancio dell'ex sindaco di Firenze (che con i suoi uomini lavora alla "costruzione" del personaggio Bellanova) La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ha capito nulla " La Bestia di Matteo Salvini si è fatta più docile"

Luigi Di Maio con Matteo Salvini sulla riforma elettorale : "Non serve - possiamo votare lo stesso" : Luigi Di Maio si muove dal palco di Italia 5 Stelle quasi come se fosse uno di quei dissidenti che contestano la sua linea. Il capo politico sembra andare nella direzione opposta rispetto a quella tracciata da Beppe Grillo. Il tema è quello della riforma elettorale, argomento trattato con toni "salv

Luigi Di Maio : “Carcere per i grandi evasori : è una lotta che non si può fare da timidi” : "Noi ci aspettiamo che quando si approverà il testo della legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione. Significa che chi evade e viene beccato con le mani nel sacco, non solo lo punisci ma gli confischi quello che ha comprato grazie ai soldi dell’evasione e anche più dell’equivalente dell’evasione": così il leader M5S, Luigi Di Maio, dal Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo.Continua a ...

Luigi Di Maio : Via Quota 100? Fantasia Renzi : 16.45 "La lotta all'evasione non la si può fare da timidi, bisogna essere decisi e chiari". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Di Maio, che rilancia: "Lotta all'evasione significa anche contrastare i grandi evasori. Ci aspettiamo che quando si approverà il testo della Legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione". Poi ribadisce il no all'eliminazione di Quota 100e ...

Luigi Di Maio : "C'è l'impegno di tutti i Paesi Ue a bloccare l'export di armi alla Turchia" : “E’ stato un Consiglio degli Esteri molto importante in cui la richiesta dell’Italia era a tutti gli Stati europei nel futuro a bloccare l’export per gli armamenti verso la Turchia, perché non possiamo accettare quello che sta facendo. L’Europa oggi parla con una voce e tutti gli Stati condannano quello che la Turchia sta facendo nel territorio siriano e soprattutto si sono impegnati tutti a bloccare ...

Luigi Di Maio - una festa per farlo fuori dal M5s. Grillo e la raccolta firma - clamoroso schiaffo "a casa sua" : "Questa volta il vaffa è per voi". Beppe Grillo dal palco di Napoli ha spiazzato il popolo del M5s e chi, tra i grillini, è contrario al patto con il Pd. Il guaio è che il vaffa sembra invece per Luigi Di Maio, un capo sempre più in difficoltà. Non è servita la festa dei 5 Stelle "a casa sua" per ri

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Sveglia - saresti ministro. E che fai? Festeggi a Napoli" : Un Matteo Salvini scatenato, nel corso di una diretta Facebook che ha tenuto domenica pomeriggio. Nel mirino, l'ex alleato Luigi Di Maio, in quei minuti impegnato sul palco a Napoli per la kermesse dei dieci anni di vita del M5s, festa mesta considerate le divisioni che dilaniano il Movimento e le c

Luigi Gallo : "Deciderà ancora tutto Di Maio" : Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura della Camera e deputato M5s tra i più vicini a Roberto Fico, si aggira tra gli stand della Mostra d’Oltremare. Ha l’aria di chi è insofferente: “Nonostante la riorganizzazione, è ancora Luigi Di Maio a decidere tutto. C’è ancora una grossa centralità, con i veti non si va avanti”. Il capo politico sta per intervenire dal palco di ...

Luigi Di Maio chiude la festa M5s : "Non vi abbiamo mai tradito. Parlate pure male del Pd" : Si chiude la festa mesta per i dieci anni del M5s a Roma. L'ultimo intervento spetta al capo politico, quel Luigi Di Maio sempre più messo in discussione all'interno del M5s. Il quale afferma: "Noi faremo tanti errori, ma in dieci anni non vi abbiamo mai tradito". Dunque, assicura che il Movimento "

Luigi Di Maio - il retroscena : "Se oggi lui è premier...". Lo sfogo contro Giuseppe Conte : Alla kermesse Italia 5 stelle il più applaudito è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio lo presenta in pompa magna sul palco senza però non sottolineare il fatto di aver compiuto "due passi indietro", perché la Lega gli aveva offerto di fare il premier sia nel 2018 (quand

M5s - Filippo Facci inchioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin