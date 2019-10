Luca Argentero prima e dopo | l’evoluzione del suo beauty look

Cristina Marino fidanzata Luca Argentero/ Bacia 'Leonardo' : "L'ho conosciuto e amato" : Cristina Marino, la fidanzata di Luca Argentero, Bacia il suo 'Leonardo' sui social e gli dedica parole d'amore: la foto Instagram.

Luca Argentero : «Il mio Leonardo (da Vinci) - un genio vanitoso» : L’arte al cinema. Dopo Caravaggio, Michelangelo e Raffaello Sky porta sul grande schermo un altro genio della cultura mondiale: Leonardo Da Vinci. In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’autore della Gioconda arriva nelle sale (dal 2 ottobre e dal 2020 in onda su Sky Arte) Io, Leonardo, il film tra documentario e sperimentazione visiva firmato dal messicano Jesus Garces Lagani (Caravaggio- l’anima e il sangue). A vestire ...

Benedetta Parodi - gaffe : Luca Argentero “fidanzato con Eleonora Pedron” : Benedetta Parodi, scatta la gaffe a Vieni da Me: Luca Argentero “fidanzato con Eleonora Pedron” Lunga chiacchierata tra Benedetta Parodi e Caterina Balivo. La moglie di Fabio Caressa è sbarcata nel salotto di Vieni da Me (Rai 1), raccontandosi a ruota libera. Tra carriera professionale e vita privata, è stata tanta la carne messa sul […] L'articolo Benedetta Parodi, gaffe: Luca Argentero “fidanzato con Eleonora ...

Luca Argentero : Io - Leonardo : Debutta al cinema domani, in oltre 300 sale in tutta Italia "Io, Leonardo", il nuovo film d'arte prodotto da Sky con Progetto...

Luca Argentero a Verissimo : «Cristina Marino? Quando una persona ti rende migliore la vuoi sposare» : Luca Argentero a Verissimo: «Rivendico il diritto di pagare la cena a una donna. È galanteria». Oggi pomeriggio, l’attore piemontese si è raccontato a cuore aperto a Verissimo. Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino e le ha riservato tenere parole. «Voglio sposare Cristina Marino – dice -. Quando trovi una persona che rappresenta un volano positivo e ti rende migliore di quello che sei, è normale ...

Verissimo - Luca Argentero si confessa da Silvia Toffanin : "Sì - voglio sposarla" : "Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti". Luca Argentero, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è detto molto innamorato della sua fidanzata Cristina Marino, attrice e fitness influencer

Luca Argentero a Verissimo : le parole d’amore per la fidanzata Cristina : Luca Argentero a Verissimo parla del matrimonio in arrivo con Cristina Marino Luca Argentero è tornato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre. L’attore è stato invitato da Silvia Toffanin per presentare la sua ultima fatica cinematografica, il film dedicato alla vita e alle opere di Leonardo Da Vinci. Ma […] L'articolo Luca Argentero a Verissimo: le parole d’amore per la fidanzata Cristina proviene ...

Luca Argentero sulla fidanzata Cristina Marino : ‘Sposarmi? Sì e spero anche di riprodurmi’ : “Certo che ho pensato di sposarmi, sarei stupido a non farlo” con semplicità e naturalezza Luca Argentero (dal 2 ottobre al cinema con Io Leonardo) ospite di Verissimo sabato 28 settembre parla del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino e del loro futuro insieme. Luca Argentero su Cristina Marino: ‘spero di riprodurmi prima o poi’ “Mi sopporta e questo è già un motivo sufficiente per sposarla” spiega a ...

Verissimo : Luca Argentero - Paola Perego e gli altri ospiti di Silvia Toffanin : Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti sono attesi come ogni sabato nel salotto telvisivo di Silvia Toffanin. Nella puntata del 28 settembre, come sempre, a raccontarsi con la conduttrice, si alterneranno grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e del gossip. Attesissima l’intervista a Luca Argentero, sex symbol, oltre che attore di grande talento, che sta vivendo un momento d’oro sia della sua carriera ...

«Io - Leonardo» - Luca Argentero è Da Vinci al cinema. L'intervista video di GQ : Dal 2 ottobre è nelle sale italiane come protagonista di «Io, Leonardo», in cui interpreta per Sky e Progetto Immagine, proprio Quel Leonardo, il genio Da Vinci. Ma prima Luca Argentero è al centro della cover story di GQ di settembre. Il suo backstage offre un occasione perfetta per chiacchierare del tempo che passa e del tempo che è stato, ma anche di un grande maestro, ispirazione per chiunque abbia curiosità e ...

Luca Argentero a FqMagazine : “Ho chiesto scusa per l’uso improprio del termine femminista - ma è un mio diritto offrire la cena a una donna” : Irriconoscibile con i capelli lunghi e lo sguardo profondo, assorto nel genio di Leonardo Da Vinci. Incontriamo Luca Argentero in occasione della presentazione del film d’Arte Sky “Io, Leonardo”, al cinema dal 2 ottobre e realizzato in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. “Quello di Leonardo è stato un percorso assolutamente poco tradizionale perché da figlio illegittimo non ha potuto studiare e ...

Luca Argentero : «Cristina Marino - che mi migliora e che sarà mia moglie» : Luca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoDal 2 ottobre sarà di nuovo al cinema con Io Leonardo, film di Jesus Garces Lambert sulla vita di Leonardo Da Vinci, ma ...