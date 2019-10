LIVE Virtus Bologna-Andorra | EuroCup in DIRETTA | vantaggio bolognese all’intervallo

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : spagnoli avanti a fine primo quarto (17-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-31 Tripla di Llovet! Incredibile il rendimento degli spagnoli. 22-28 Schiacciata di Gamble. 20-28 TRIPLA DI MARKOVIC! FINISCE IL primo quarto! Andorra avanti di undici punti grazie ad una incredibile percentuale da tre punti (7/9). 17-28 Un solo libero per Hannah. 17-27 Un libero di Gaines. 16-27 Appoggio al vetro di Perez. 16-25 Ancora una tripla di Andorra! Jelinek brucia la retina.7/9 ...

Virtus Bologna-Andorra - EuroCup: inizio equilibrato di primo quarto (12-12) 12-12 SCATENATO HANNAH! Altra tripla. 10-9 primo sorpasso della partita firmato da Weems. 9-9 Sei punti consecutivi di uno scatenato Gamble. 7-9 Quattro punti consecutivi di Gamble. 3-9 Andorra scatenata da tre. Ancora Hannah e poi Walker. 3-3 Risponde prontamente Ricci 0-3 Tripla di Hannah 20.30: COMINCIA LA PARTITA! 20.25: Momento di presentazione delle due squadre. 20.20: Dieci minuti

Virtus Bologna-Andorra - EuroCup: sfida complicata per le V nere Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-MoraBanc Andorra, sfida valevole per la terza giornata di EuroCup 2019-2020 La Virtus è la squadra italiana più in forma del momento. Un avvio di stagione strepitoso per la formazione di Sasha Djordjevic, che guida a punteggio pieno la classifica in campionato ed anche in EuroCup ha vinto entrambe le partite disputate. In Coppa

Pesaro-Virtus Bologna 79-94 - Serie A basket: vittoria comoda per gli emiliani che volano da soli al comando della classifica! La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Virtus Bologna batte Pesaro 79-94 e vola in testa alla classifica. 79-94 Contropiede di Pesaro chiuso dall'appoggio di Eboua. 77-94 Tote segna con fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. 75-94 Super penetrazione di Pajola che segna il lay-up. 75-92 Tripla frontale di

Pesaro-Virtus Bologna 79-94 - Serie A basket: vittoria comoda per gli emiliani che volano da soli al comando della classifica! FINITA! Virtus Bologna batte Pesaro 79-94 e vola in testa alla classifica. 79-94 Contropiede di Pesaro chiuso dall'appoggio di Eboua. 77-94 Tote segna con fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. 75-94 Super penetrazione di Pajola che segna il lay-up. 75-92 Tripla frontale di Pajola, 3′ alla fine. 75-89 Ancora Barford ad alzarsi, stavolta da oltre l'arco e costringe Bologna ad

Pesaro-Virtus Bologna 48-70 - Serie A basket: gli emiliani devono solo amministrare nell'ultimo quarto! 53-77 Preciso ai liberi Pajola. 53-75 Palleggio, arresto e tiro dalla media di Zanotti. 51-75 Si prende un altro tiro Weems e fa bene. 51-73 Risponde Barford da oltre l'arco. 48-73 Tripla a segno per Weems. INIZIATO L'ULTIMO QUARTO. 48-70 Finito il terzo periodo. 48-70 Gioco da tre punti di Miaschi. 45-70 1/2 dalla lunetta per Mussini. 44-70 Rimbalzo offensivo e canestro di

Pesaro-Virtus Bologna 35-54 - Serie A basket: cominciato il secondo tempo! 40-62 1/2 ai liberi per Gamble. 40-61 Gira bene la palla sul perimetro per Pesaro e Drell colpisce da tre. 37-61 Incredibile visione di gioco di Teodosic che regala due punti facili a Gamble. 37-59 Chapman appoggia al tabellone. 35-59 Weems pescato al centro da Gaines non sbaglia. 35-57 Il secondo tempo comincia subito con la tripla di Gaines, dominatore di questa partita. INIZIA IL TERZO

Pesaro-Virtus Bologna 35-54 - Serie A basket: gli emiliani scappano via nel secondo quarto! 35-54 Antisportivo ad entrambi, finito il primo tempo. 35-54 Scintille tra Barford e Hunter per un brutto fallo del giocatore di Pesaro. 35-54 1/2 per Teodosic a cronometro fermo. 35-53 Due liberi a segno per Drell. 33-53 Grande tripla dal palleggio e senza ritmo di Drell. 30-53 Hunter al centro si fa trovare pronto da Ricci e appoggia. 30-51 Pusica fa 2/2 ai liberi. 28-51 Altro contropiede

Pesaro-Virtus Bologna 19-25 - Serie A basket: Teodosic regala spettacolo nel primo quarto! 26-39 Gamble si allunga bene e segna con il semigancio battendo Chapman. 26-37 Markovic pescato dal solito Teodosic non può sbagliare da tre! La Virtus scappa via, timeout Pesaro. 26-34 TEODOSIIIIC!! Doppia finta che manda al bar Eboua e penetrazione vincente. 26-32 Teodosic si alza dai 7 metri e mette a referto una tripla da campione. 26-29 Chapman segna con fallo, sbaglia il libero ma la

Pesaro-Virtus Bologna 0-0 - Serie A basket: comincia la partita! 18:58 Le due squadre sono ora impegnate nelle ultime fasi del riscaldamento. 18:55 Risuona l'Inno di Mameli a Pesaro, tra poco si comincia. 18:50 Nel frattempo Brindisi sta vincendo a Milano per 74-59 sul finire del terzo quarto, sta maturando al Forum un risultato che potrebbe dare ancora più motivazioni alla Virtus Bologna. 18:45 Pesaro ha perso e prime due partite giocate e sogna il

Risultati Serie C - Classifica/ Diretta gol LIVE score : la Virtus Francavilla ne fa 6! Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi, domenica 13 ottobre 2019. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C.

DIRETTA/ Virtus Francavilla-Vibonese - risultato LIVE 3-0 - : nessuna novità in campo DIRETTA Virtus Francavilla Vibonese streaming video e tv: risultato live 0-0. Comincia il match per la nona giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Pesaro-Virtus Bologna - Serie A basket: gli emiliani possono andare da soli in vetta Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Pesaro e Virtus Bologna, match valido per la quarta giornata della Serie A di basket: oggi, alle ore 19.00, scatterà la palla a due che potrebbe decretare la capolista solitaria del massimo campionato italiano. Dopo la sconfitta interna di Sassari contro Trieste nel primo incontro odierno, la

Pistoia-Virtus Roma - Serie A basket: Roma domina Pistoia con un netto 67-81! Con il successo della Virtus Roma per 67-81 si conclude qui la DIRETTA LIVE dell'anticipo della quarta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Il match tra Pistoia e Virtus Roma si decide tutto nei primi minuti quando i padroni di casa partono benissimo con un netto 10-0, ma poi si vedono subito rimontati da Baldasso e compagni.