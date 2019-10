LIVE Virtus Bologna-Andorra | EuroCup in DIRETTA | 87-72 ancora una grande vittoria per la

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADiciannove punti di uno strepitoso Gamble. Quindici ed otto assist invece per Teodosic.si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno. FINISCE QUI!STREPITOSADELLA! 87-72 Ultimo canestro di Sy. 87-70 Teodosic per il +17 83-68 Altra tripla di Teodosic.fenomenale in questo avvio di stagione. 80-64 Teodosic fa calare il sipario sulla partita. Tripla del serbo a meno di tre minuti dalla fine. 74-59 Jumper di Baldi Rossi. Cinque minuti alla fine. 69-54 Un solo libero per Diagne. 69-53 Grandissimo canestro di Markovic e ormai laè tranquilla. 67-49 TRIPLAAAAA DI GAINES! FINISCE IL TERZO QUARTO! Allungasul +15, che mette al sicuro la. 64-49AAAA BALDI ROSSI! TRIPLAAAA ALLO SCADERE! 61-49 Un solo libero per Hunter. 58-49 BALDIIIII ROSSIIIIII! TRIPLAAAAAAA 55-49 ...

