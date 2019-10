LIVE Italia-Brasile 0-1 volley | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA I sudamericani dominano

LIVE Italia-Brasile 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : 8-12 - ottimo avvio dei sudamericani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 16-19 Errore al servizio Italia 16-18 Vincente l’attacco di Kooy 15-18 Errore azzurro 15-17 Pallonetto vincente Brasile 15-16 Errore al servizio Italia 15-15 Il tocco vioncente di Lavia 14-15 Invasione Brasile 13-14 MURO DI LAVIA! 12-14 Gran diagonale di Nelli. 11-14 Out la battuta di Sbertoli. 11-13 Attacca out Roque. 10-13 Ace di Sbertoli. 9-13 Attacco ...

Italia-Brasile 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019: 07.55 Gli azzurri infatti hanno collezionato finora cinque successi ed altrettante sconfitte, e possono ancora ambire alla quinta posizione della manifestazione. L'Italia è attualmente sesta, avendo, a parità di vittorie, totalizzato due punti in meno dell'Argentina, quinta. Il Brasile, invece, ha già aritmeticamente vinto la rassegna. 07.50 Nella ...

Italia-Brasile volley - Coppa del Mondo 2019: oggi, alle ore 8.00 italiane, scatterà la sfida che potrebbe regalare all'Italia la quinta posizione nella classifica finale della rassegna internazionale. Gli azzurri infatti ...

Armenia-Italia 0-1 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 20:26 LE PAGELLE DELL'ITALIA: Carnesecchi 5.5; Adjapong 6.5, Ranieri 6, Bastoni 6.5, Lu. Pellegrini 6 (dal 75′ Sala s.v.); Frattesi 6 (dal 64′ Maggiore 6), Locatelli 6.5, Zanellato 6 (dal 86′ Carraro s.v.); Sottil 6.5 (dal 86′ Bettella s.v.), Cutrone ...

Armenia-Italia 0-1 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 74′ PELLEGRINI! Sul cross di Sottil Pellegrini anticipa tutti ma spara alle stelle da ottima posizione. 72′ Prima sostituzione per l'Armenia: Misakyan al posto di Nahapetyan. 70′ Bella azione sull'out di destra di Sottil, palla per Scamacca che viene murato al momento del tiro. 66′ CUTRONEEE!! Bellissima giocata in area del nostro attaccante, poi il sinistro ...

Armenia-Italia 0-1 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 46′ Iniziata la ripresa con gli stessi 22 in campo! 45′ Finito il primo tempo senza recupero, Armenia-Italia 0-1. 41′ Adjapong sguscia via sulla destra, tiro-cross che non impensierisce l'estremo difensore avversario. 39′ SCAMACCA SBAGLIA A PORTA VUOTA! Numero di Pellegrini sulla fascia, cross al centro sul quale Scamacca arriva e non riesce a spingere in ...

Armenia-Italia 0-1 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 45′ Finito il primo tempo senza recupero, Armenia-Italia 0-1. 41′ Adjapong sguscia via sulla destra, tiro-cross che non impensierisce l'estremo difensore avversario. 39′ Scamacca SBAGLIA A PORTA VUOTA! Numero di Pellegrini sulla fascia, cross al centro sul quale Scamacca arriva e non riesce a spingere in rete da due passi. 36′ BICHAKHCHYAN! Punizione ben battuta ...

Armenia-Italia 0-1 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 20′ GOOOOOOOOOL ITALIA!! Numero sulla fascia di Sottil che crossa bene al centro e trova l'inserimento puntuale di Scamacca, il quale di testa trafigge Aslanyan per lo 0-1. 19′ Cutrone si gira in un attimo dal limite ma il suo destro è abbastanza lento e trova la risposta del portiere armeno. 17′ Il ritmo della partita è basso, l'Italia deve metterci maggiore ...

Armenia-Italia 0-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 1′ PARTITI! Primo possesso per l'Italia. 18:28 Arrivato il momento degli inni nazionali, a partire da quello di Mameli. 18:25 Mancano pochi attimi al calcio d'inizio, tutto pronto per cominciare. 18:20 Sarà assente Moise Kean: l'attaccante ex Juventus ha rimediato un rosso ingenuo giovedì contro l'Irlanda, lasciando la squadra in inferiorità numerica negli ultimi ...

Armenia-Italia 0-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 18:20 Sarà assente Moise Kean: l'attaccante ex Juventus ha rimediato un rosso ingenuo giovedì contro l'Irlanda, lasciando la squadra in inferiorità numerica negli ultimi minuti di gioco. 18:15 I favori del pronostico per il match odierno pendono sicuramente dalla parte dell'Italia, ma la sfida è da prendere con le pinze perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, ...

Armenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021: 18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all'Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo ...

Armenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021: Al FFA Academy Stadium di Yerevan, gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono chiamati alla vittoria per avvicinarsi all'Irlanda in testa al girone. Nello scontro diretto di Dublino la nostra Nazionale non è andata oltre lo ...

Italia-Iran 3-2 volley - Coppa del Mondo 2019: 10.58 Grazie per aver seguito con noi le emozioni di questa lunghissima partita di Coppa del Mondo di volley e buon proseguimento di giornata. 10.55 partita dai due volti nei primi due set gli azzurri non hanno mostrato il loro miglior volto anche se sono stati decisivi i vantaggi. Il punto della svolta è stato il salvataggio di Kooy che si è allungato in maniera incredibile per difendere alla ...

Italia-Iran 2-2 volley - Coppa del Mondo 2019: 13-13 Servizio che mette in difficoltà la difesa avversaria ma la palla contesa a rete la gioca meglio Marouflakrani. 13-12 Nelli avvicina l'Italia alla vittoria. In campo Candellaro al servizio. 12-12 Peccato l'Italia ha difeso bene ma ha commesso invasione. 12-11 Kooy in diagonale!!!!! 11-11 Ebadipour Ghara passa tra le mani del muro. 11-10 ACEEEEE SBERTOLIIIIIIIIIIII 10-10 Lavia ...