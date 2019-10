Liechtenstein-Italia | le pagelle di CalcioWeb | Cristante in stile il Padrino | Mancini

Pagelle Liechtenstein-Italia 0-5 - Qualificazioni Europei 2020 : Belotti mette a segno la doppietta : Parte bene l’inizio del primo tempo dell’Italia con il gol di Bernardeschi ma poi tra imprecisione e resistenza della difesa del Lichtenstein non riesce a raddoppiare, nel primo tempo si fanno notare anche Sirigu per alcune parate e le incursioni di Biraghi sulla sinistra. Il secondo tempo parte con Belotti che spreca delle buone occasioni ma poi si fa perdonare firmando il raddoppio di testa e la doppietta nel finale di partita, Sirigu si fa ...

VIDEO Liechtenstein-Italia 0-5 - highlights - gol e sintesi : cinquina degli azzurri a Vaduz e ottava vittoria : Termina 0-5 a Vaduz l’ottavo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2020 della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini impegnata contro il Liechtenstein, fanalino di coda del Gruppo J. Gli azzurri sono andati a segno con Federico Bernardeschi, Andrea Belotti (doppietta, Alessio Romagnoli e Stephan El Shaarawy, prendendo il largo nell’ultima parte del match, dopo aver sofferto più del previsto contro la compagine di casa. ...

La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli Europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4 - Qualificazioni Europei 2020 : Romagnoli e Bernardeschi i migliori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

Liechtenstein-Italia 0-1 live : subito Bernardeschi : Liechtenstein-Italia live – L’Italia torna in campo a distanza di poche ore dopo la storica qualificazione agli Europei, gli uomini di Mancini hanno staccato il pass con ben tre giornate d’anticipo dopo il successo contro la Grecia, non era mai successo prima. Adesso di fronte il Liechtenstein, l’intenzione è quella di conquistare l’ottavo risultato in altrettante partite ed abbattere un nuovo record. Ampio ...

