Liechtenstein-Italia | gli highlights del match – VIDEO

Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4 - Qualificazioni Europei 2020 : Romagnoli e Bernardeschi i migliori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-3 - i voti in DIRETTA : gran colpo di testa di Romagnoli che mette al sicuro la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-3: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : dentro El Shaarawy al posto di Zaniolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : serve maggiore precisione in fase offensiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: ITALIA Sirigu 7: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore, poi comanda la difesa quando si trova scoperta nei contropiedi. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia all’inizio ma poi riesce a prendere le misure durante il primo ...

Liechtenstein-Italia 0-1 : fine primo tempo - Bernardeschi firma il vantaggio Diretta : SEGUI LA Diretta 1' Fischio di inizio sotto la pioggia 1' Goppel ci prova, ma Mancini salva 2' GOL! Bernardeschi porta avanti gli azzurri! Filtrante di Biraghi per il...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : Sirigu mette al sicuro il risultato alla fine del primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: ITALIA Sirigu 7: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore, poi comanda la difesa quando si trova scoperta nei contropiedi. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia all’inizio ma poi riesce a prendere le misure durante il primo ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : bene Biraghi in fase offensiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: ITALIA Sirigu 7: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore, poi comanda la difesa quando si trova scoperta nei contropiedi. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia all’inizio ma poi riesce a prendere le misure durante il primo ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : Bernardeschi subito in rete : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: Sirigu 7: subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia, riesce a prendere le misure durante il primo tempo. Mancini 6: Tiene bene accanto a Romagnoli facendosi vedere attivo in fase di costruzione ...

Liechtenstein-Italia 0-1 live : subito Bernardeschi : Liechtenstein-Italia live – L’Italia torna in campo a distanza di poche ore dopo la storica qualificazione agli Europei, gli uomini di Mancini hanno staccato il pass con ben tre giornate d’anticipo dopo il successo contro la Grecia, non era mai successo prima. Adesso di fronte il Liechtenstein, l’intenzione è quella di conquistare l’ottavo risultato in altrettante partite ed abbattere un nuovo record. Ampio ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia - i voti in DIRETTA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Italia: Sirigu Di Lorenzo Mancini Romagnoli Biraghi Zaniolo Cristante Verratti Bernardeschi Belotti Grifo L’Italia dopo aver vinto contro la Grecia grazie alle reti di Jorginho e Bernardeschi ha ottenuto la qualificazione agli Europei del 2020, ed ora può affidarsi tranquillamente agli ...

Liechtenstein-Italia live - le formazioni ufficiali : Grifo nell’11 titolare : Liechtenstein-Italia live – L’Italia torna in campo a distanza di poche ore dopo la storica qualificazione agli Europei, gli uomini di Mancini hanno staccato il pass con ben tre giornate d’anticipo dopo il successo contro la Grecia, non era mai successo prima. Adesso di fronte il Liechtenstein, l’intenzione è quella di conquistare l’ottavo risultato in altrettante partite ed abbattere un nuovo record. Ampio ...

Liechtenstein - Italia - Qualificazioni Europei 2020 : come vederla in Tv e in Streaming : Nuovo appuntamento con le Qualificazioni degli Europei 2020, stasera gli azzurri sfidano il Liechtenstein a Vaduz.

Euro2020 : dopo il successo a Roma l’Italia vola in Liechtenstein : Roma – Il trionfo per 2-0 maturato sulla Grecia sabato scorso allo stadio Olimpico di Roma è valso all’Italia il pass per i prossimi Europei in programma a giugno. Gli azzurri battezzeranno il torneo 2020 disputando la gara inaugurale proprio nella Capitale, match fissato per il 12 di giugno. Intanto però, nonostante la qualificazione raggiunta con ben 3 gare d’anticipo, prima volta nella storia della nazionale, ...

Liechtenstein-Italia in TV e in streaming : La terzultima partita delle Qualificazioni agli Europei del 2020 si gioca stasera a Vaduz: le informazioni e i link per vederla in diretta dalle 20.45