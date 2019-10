L’Etiopia diventerà il maggior fornitore di energia pulita in Africa grazie al Nilo Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

L'assegnazione del premio Nobel per la Pace ad Abiy Ahmed Ali, primo ministro etiope, ci fa riscoprire il continente dimenticato, l', e la sua regione più ignorata e reietta, dove l'Italia ha svolto in passato un ruolo importante. Il Comitato Nobel ne ha premiato "gli sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, la decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea". Ha voluto così offrire un riconoscimento a "tutte le parti interessate che lavorano per la pace e la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni dell'orientale e nordorientale". Sono stati fatti grandi passi in avanti per sanare il ventennale conflitto tra quello che fu l'impero di Hailé Selassié e la confinante costola dell'Eritrea, primo territorio della moderna storia coloniale italiana e Stato indipendente solo dal 1991, dopo una lotta ...