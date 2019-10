Legge di Bilancio | allo studio la riduzione delle detrazioni per i redditi sopra i

Legge di Bilancio : potrebbero arrivare aumento dei tabacchi e nuova tassa sulla plastica : Fondo unico per le famiglie, piano casa, abolizione dei superticket, carcere per i grandi evasori, Quota 100 senza alcuna modifica e tassa su imballaggi e plastica sono solo alcuni dei provvedimenti che dovrebbero essere inseriti nel Documento programmatico della Legge di Bilancio che sarà oggetto di discussione del prossimo Consiglio dei Ministri. Il vertice è previsto per stasera 15 ottobre alle ore 21, poiché entro la mezzanotte il testo ...

Legge di Bilancio - divisioni in maggioranza su Quota 100 e cuneo fiscale : slitta consiglio dei ministri - decreto fiscale rimandato : consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta ...

Legge di Bilancio - divisioni in maggioranza : slitta consiglio dei ministri. Pd : “Da M5s no ad aumento degli stipendi per salvare Quota 100” : consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta ...

**Manovra : in Cdm solo Dpb - dl fiscale e Legge Bilancio il 21 ottobre** : Roma, 14 ott.(AdnKronos) – Il consiglio dei ministri fissato per domani alle 21, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, ovvero una sintesi della legge di bilancio che entro domani a mezzanotte dovrà essere inviata all’Europa. Il decreto fiscale e l’articolato complessivo della manovra dovrebbero essere approvati in un successivo Cdm che si terrà, ...

Manovra - arriva la plastic tax : “Vogliamo una Legge di Bilancio che guardi a un futuro più verde” : Nella Manovra che verrà discussa domani in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare una stretta sulla plastica: una tassa che potrebbe arrivare a 0,2 euro per ogni chilogrammo di imballaggi o involucri plastici e che si inserisce nella serie di misure "verdi" che sta intraprendendo il governo. ""Se parliamo di legge di Bilancio, la prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse si devono fare per dare ai nostri figli e nipoti ...

Legge di Bilancio - slitta il consiglio dei ministri. Dalla plastic tax al fondo famiglie : provvedimenti e ipotesi sul tavolo del governo : Tassa su imballaggi e plastica, fondo unico per le famiglie, stop a superticket, Quota 100 immutata, carcere per gli evasori, niente sconti fiscali per redditi alti: tra ipotesi e conferme, sono alcuni dei provvedimenti che dovrebbero far parte della Legge di Bilancio al centro del prossimo consiglio dei ministri. Che, intanto, è slittato: doveva essere convocato per oggi, invece è stato spostato per domani, 15 ottobre, alle 21. Va ricordato, in ...

Abolizione Quota 100 in Legge di Bilancio proposta da Italia Viva - no dal governo : La legge di Bilancio è ancora un cantiere aperto e tutto ciò che si legge e si ascolta su giornali, web e media, sono solo ipotesi. Essendo ancora tutte da definire anche le risorse della manovra, l'occasione è sembrata propizia all'onorevole Marattin per una proposta di intervento in materia previdenziale. Il parlamentare del nuovo gruppo di Matteo Renzi, Italia Viva, ha proposto a nome del partito, di abrogare Quota 100. La proposta del ...

Legge di bilancio 2020 : decreto fisco e tasse - cosa contiene. Le novità : Legge di bilancio 2020: decreto fisco e tasse, cosa contiene. Le novità Durante il prossimo Consiglio dei ministri, previsto per martedì 15 ottobre 2019, dovrebbe essere approvato il disegno di Legge che costituirà la base della prossima Legge di bilancio. Legge di bilancio: quanto vale la prossima manovra? Alla fine, la Legge di bilancio per il 2020 dovrebbe valere tra i 29 e i 30 miliardi. Di questi più o meno 14 saranno reperiti ...

Legge di Bilancio - ipotesi di una tassa sulle sim ricaricabili : Un'imposta sulle schede dei telefonini è l'ipotesi che, nelle ultime ore, l'attuale governo giallorosso starebbe valutando di inserire nella prossima e imminente Legge di Bilancio e che desta serie preoccupazioni nel settore delle telecomunicazioni. Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, smentisce in maniera secca, ribadendo - in una nota - la ferma contrarietà da parte del Movimento Cinque Stelle, in quanto "Avrebbe un grave impatto ...

Legge Bilancio - ipotesi tassa sulle sim card dei clienti business. Castelli : «Ferma contrarietà» : La nuova tassazione dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa un miliardo di euro con il rischio di aumentate i costi delle imprese e di diminuire i ricavi per le aziende di telecomunicazioni

**Dl Clima : Costa - ‘sussidi dannosi in Legge Bilancio’** : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “Tengo a precisare che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo principale di tutelare ...

Assegno unico figli a carico 2020 salta in Legge di Bilancio. L’annuncio : Assegno unico figli a carico 2020 salta in Legge di Bilancio. L’annuncio Si è parlato molto negli ultimi giorni di Assegno unico figli a carico e si riteneva che la misura potesse entrare in questa Legge di Bilancio. Ma durante la discussione in Senato sulla Nota di aggiornamento al Def, il viceministro dell’Economia Antonio Misiani ha ufficializzato lo slittamento della sua entrata in vigore, non parlando di tempistiche, ma accertando che ...

Flat tax partite Iva 2020 : cosa cambia con la Legge di bilancio - le novità : A pochi mesi dalla sua introduzione la Flat Tax partite Iva si trova già di fronte al bivio. Nuovi cambiamenti stanno per affacciarsi sul balcone del Regime forfetario, e questa misura fiscale con la Legge di bilancio 2020 potrebbe subire modifiche. Quali? Dal cilindro della Manovra 2020 potrebbe essere estratta una brutta sorpresa: un restringimento della platea dei beneficiari della Flat tax al 15 per cento per professionisti. Nel pacchetto ...