Lega | Renzi a Salvini | ‘dovere di chiarire su 49 milioni | li ha spesi lei?’

Lega : Renzi a Salvini - ‘perché non querela Savoini? : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Chi cita in ballo il mio governo per eventuali complotti ne risponde in tribunale. Mai con Obama ho fatto una cosa che non fosse Legale. Suggerirei con rispetto a Salvini di fare altrettanto, se vuole gli presto l’avvocato, nei confronti di chi è andato in Russia a chiedere una tangente milionaria. Non capisco perché Salvini non quereli Savoini… Se uno dei miei viene con me e va chiedere ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Salvini è un mentitore, abbindola le persone raccontando balle". Matteo Renzi insiste, durante Porta a Porta, accusando Matteo Salvini di raccontare bugie a partire dal tema migranrti.

Salvini - subito ruspa a Porta a porta : "Ieri ho visto un sondaggio - a quant'è la Lega". Renzi spazzato via : "Questo è un governo nato contro di noi". Matteo Salvini prende la parola a porta a porta, ospite di Bruno Vespa insieme a Matteo Renzi, e mette subito in chiaro le cose, numeri alla mano. Leggi anche: "Renzi e Salvini simili, ma...". Travaglia smaschera il bluff del Matteo sinistro "I sondaggi valg

Salvini e Renzi a Porta a Porta - duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Confronto Renzi-Salvini - l’affondo del leader della Lega : “Si è inventato un governo sotto un fungo” : La sfida tra Matteo Renzi e Matteo Salvini è andata in scena nello studio di 'Porta a Porta', da Bruno Vespa: un duello di 75 minuti. La posta in gioco è alta: il senatore Renzi punta salire nei sondaggi, che lo vedono arrancare tra il 3 e il 5%. Mentre Salvini vuole erodere il consenso di Conte.Continua a leggere

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – La crisi? "Il colpo di sole del Papeete che ha preso il colLega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Io non scappo mai. Mi confronto con Renzi perché non ho paura delle mie idee". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radio.

Salvini a elettori del M5S : 'Devono ingoiare Renzi e Boschi - porte Lega aperte per loro' : L'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non è un mistero che abbia incontrato pareri discordanti all'interno dell'universo pentastellato. Lo sa bene Matteo Salvini che, a margine del convegno organizzato da "Fino a prova contraria" tenutosi a Napoli, ha voluto aprire le porte a tutti gli elettori del M5S che non hanno gradito le nuove alleanze del loro partito. Salvini critica l'alleanza con il Partito Democratico Il Movimento ...

SONDAGGI/ Lega al 31 - 5% e il Pd - 20 - 7% - senza Renzi di nuovo sopra M5s - 20% - : SONDAGGI politici, La Nadef non scalda gli italiani: il governo resta su livelli di consenso, 31,5%, molto bassi. Anche Italia Viva in calo.

Al Copasir un asse (anti Conte) tra Lega e Renzi : Roma. Alla fine, tutto è andato come doveva: Raffaele Volpi eletto presidente del Copasir. Meno scontato è che il leghista debba essere grato a Matteo Renzi, se l’imboscata ai suoi danni è stata sventata. Perché l’imboscata c’è stata, eccome. Non a caso il voto finale è stato in bilico: solo sei vot

Sondaggio politico : Lega e PD in salita - M5S e Renzi giù : Nel corso della puntata di ieri sera di #Cartabianca su Raitre, il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer, sono stati illustrati i risultati di un Sondaggio condotto da Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani a livello nazionale e anche in vista delle imminenti elezioni regionali in Umbria, inoltre è stato chiesto un parere sul taglio dei parlamentari che proprio ieri ha avuto il via libera definitivo alla Camera.Per quanto ...

Sondaggi politici elettorali : Matteo Renzi sorpassa Forza Italia - Lega e M5S in calo : In questi primi giorni del mese di ottobre sono stati pubblicati diversi Sondaggi politici. Tra i tanti istituti di ricerche c’è come di consueto SWG, che ha reso noto l’orientamento di voto degli Italiani. Rispetto alla settimana precedente ci sono delle variazioni importanti. Innanzitutto c’è da segnalare il sorpasso del partito di Matteo Renzi nei confronti di Forza Italia, che sta perdendo sempre più consensi tra i cittadini. In secondo ...