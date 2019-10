Le sneakers di Gesù sono realtà | con croce tra le stringhe e acqua santa nella suola

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lo street style più spregiudicato incontra la fede. No, questa volta non accade sulla via di Damasco, bensì sul portale web StockX, dove le specialidi Gesù messe a punto dal marchio Mschf – le Jesus Shoes, per la precisione - hanno fatto registrare in pochi minuti un clamoroso tutto esaurito. Le scarpe in questione, rielaborazione «made in Brooklyn» delle classiche Nike Air Max 97, sipresentate alla platea di internet con una serie di caratteristiche a cavallo tra la religiosità più assoluta e una conclamata blasfemia. Tendendo vagamente verso la seconda. Le immagini hanno mostrato infatti unadecorata con lo stemma pontificio, un crocifisso incastonato tra lee una tomaia con tanto di citazione di Matteo 14:25, il versetto dei Vangeli in cui si racconta della camminata di Gesù sulle acque. Ma non solo: i ...

Headshot206 : @SkyTG24 @aylaf93 Povera umanità vendono sneakers di Gesù fatte per bambini minorenti Dio sa dove per fa sorridere le azioniste della Nike - ContiLucya : #JesusSneakers È vero, ti costano ben 3000 dollari, ma poi vuoi mettere la soddisfazione di poter camminare sull'a… - iconanews : Gesù come influencer per le 'Jesus Sneakers' della Nike: ecco come sono -