Lazio | l’UEFA ha deciso sul caso razzismo | chiusa la Curva Nord per la gara contro il

(Di martedì 15 ottobre 2019)hadi punire lacon unaa porte chiuse in seguito al saluto romano eseguito da una parte dei tifosiil Rennes: laverrà scontatail Celtic Lo scorso 3 ottobre una parte dei tifosi dellaha eseguito il saluto romano durante la partita di Europa League giocatail Rennes. L’episodio non è sfuggito all’attenzione delche hadi punire la società biancoceleste con la chiusura della(e non dello stadio, come si temeva) per una, da scontareil Celtic il prossimo 7 novembre. “Una pesante penalizzazione che sembra aver tenuto conto della netta condanna espressa prontamente dalla società biancoceleste nei confronti degli odiosi atti razzisti compiuti da pochi irresponsabili. – Si legge in un comunicato dellache preannuncia il ricorsola chiusura della– La sentenza, al ...

