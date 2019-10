L' aria che Tira | Merlino fa ironia su assenteismo Salvini | Sardone | ' Lavorassero come lui'

Alberto Angela - che nel 2020 raddoppia (e sfida ancora Maria) : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaDi Alberto Angela si sentirà sempre il bisogno. Specie da quando ha riconsegnato a Raiuno la leadership del sabato sera battendo per due settimane consecutive la potente corazzata di Maria De Filippi e di Amici Celebrities. E così, dopo il successo dell’ultima edizione di Ulisse, a ...

"Lavanderia necessaria per tutte le donne" : l'annuncio immobiliare che fa discutere : l'annuncio per la vendita di una casa a Udine sottolinea l'essenzialità del vano lavanderia per tutte le donne

Michelle Hunziker e Maria De Filippi - veleno vip su Amici : "Quando stai per cappottarti..." : "Michelle Hunziker da sola non ce la fa". Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, commenta con perfidia l'ultima puntata di Amici celebrities, lo show del sabato sera di Canale 5 firmato Maria De Filippi (la nemica giurata di Milly Carlucci...) in difficoltà negli ascolti. Molti, com

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "I sondaggi non premiano il M5S : hanno bisogno dei territori" : "I sondaggi non premiano il Movimento 5 Stelle". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una brutta notizia a Luigi Di Maio & Co. "hanno bisogno dei territori", spiega la sondaggista direttrice di Euromedia Research. "I sondaggi lo lasciano al di sotto del 20 per c

Maria De Filippi e Costanzo - parla l’autista che li salvò dall’attentato : Per la prima volta parla l’autista che salvò Maria De Filippi e Maurizio Costanzo durante l’attentato del 14 maggio 1993 in via Fauro. Un attacco della mafia per mettere a tacere il giornalista, impegnato in prima linea nella battaglia a Cosa Nostra, che, per fortuna, fallì. La coppia si salvò per un soffio e non ci furono morti, ma solo 22 feriti. Un vero e proprio miracolo visto che la bomba che avrebbe dovuto uccidere Costanzo ...

Tu la notte pari - che botte : Ilaria D’Amico e Buffon per la prima volta insieme su un palco : Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono una coppia da ormai molti anni e la loro unione è stata consolidata nel 2016 dalla nascita di Leopoldo Mattia. Fino a ora i due hanno sempre tenuto divise le loro vite professionali dal privato, anche se per il ruolo che entrambi ricoprono, spesso e volentieri si sono incrociati sul lavoro. Mai, però, i due sono stati insieme nello stesso studio e sullo stesso palco, almeno fino a quando non hanno partecipato al ...

L'aria che tira - Pietro Senaldi : "Se Zingaretti resta segretario - il M5s si mangerà il Pd" : "Il Movimento si è istituzionalizzato, la scommessa è se il Pd si mangerà i 5 Stelle o viceversa". Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ha un sospetto: "Se Nicola Zingaretti resterà segretario del Pd, credo che saranno i 5 Stelle a mangiarsi i dem". Zingaretti ha infatti

Selvaggia Lucarelli sul ritorno di Maria ad Amici : 'Michelle Hunziker sola non ce la fa' : Da quando è stata confermata la partecipazione di Maria De Filippi alla penultima puntata di Amici Celebrities, in tanti hanno commentato il tutto con ironia. Anche Selvaggia Lucarelli sui social network non ha mancato di esprimere un pensiero sulla "toppa" che gli addetti ai lavori avrebbero messo dopo gli ascolti deludenti che il programma ha ottenuto la scorsa settimana: molti sostengono che il ritorno della conduttrice nel ruolo di quarto ...

Maria De Filippi insostituibile. Con Michelle Hunziker alla conduzione ascolti giù : Nessuno tocchi Maria. La mattatrice di casa Mediaset, a quanto sembra, è insostituibile. Ci hanno provato, mettendo alla conduzione di Amici Celebrities, versione vip del noto talent, Michelle Hunziker. Ma gli ascolti non hanno dato ragione ai fautori del cambio al vertice.Se nelle prime tre puntate, infatti, c’erano stati ascolti che si attestavano sul 20% di share circa, con oltre 3 milioni di telespettatori, la quarta puntata ha ...

Anticipazioni Una Vita dal 14 al 19 ottobre : Casilda scopre che Maria è sua madre : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap opera Una Vita, in onda tutti i giorni con grande successo di pubblico su Canale 5 ma anche in prime time su Rete 4. Le Anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 19 ottobre, in prima visione, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno il personaggio di Servante che dovrà fare i conti con un problema di salute non indifferente. E poi ancora riflettori puntati su Casilda, la ...

Michelle Hunziker - Maria torna ad Amici : Selvaggia Lucarelli tuona ancora : Michelle Hunziker, Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities. Selvaggia Lucarelli tuona ancora contro la svizzera: il caso e le parole sulla scelta di Queen Mary Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Michelle Hunziker. La giornalista e giudice implacabile di Ballando con le Stelle aveva già avuto, subito dopo la prima conduzione della svizzera di […] L'articolo Michelle Hunziker, Maria torna ad Amici: Selvaggia Lucarelli tuona ...

Maria De Filippi su Amici celebrities : 'Conduzione era di Michelle - non sono andata via' : Molti telespettatori si stanno chiedendo per quale motivo Michelle Hunziker ha sostituito Maria De Filippi in merito alla conduzione della trasmissione 'Amici celebrities'. Questa è la domanda principale che si pongono i fan dopo essere venuti a conoscenza di questa sostituzione. La moglie di Maurizio Costanzo ha avuto modo di svelare i motivi che l'hanno portata a lasciare il ruolo di conduttrice di Amici celebrities grazie alla storia ...

Ilaria D’Amico e Buffon - segreti di letto : “Gigi - non ti ho mai detto che la notte…” : Ilaria D’Amico racconta un simpatico aneddoto sul compagno Gigi Buffon: anche la notte, mentre dorme, il portiere bianconero ha il vizio di… parare Sul palco del Festival dello Sport di Trento sale una delle coppie sportive più famose d’Italia: il portiere della Juventus Gigi Buffon e la giornalista di Sky Ilaria D’Amico. I due hanno subito conquistato il pubblico presente, nonostante un po’ di imbarazzo ...

Tennis & Friends - Maria Monsè e la figlia Perla : "Le critiche? Invidia" (INTERVISTA) : Mamma e figlia al Foro Italico, a Roma, per la nona edizione dell'evento dedicato alla prevenzione. Entrambe in campo, con...