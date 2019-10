L' Aquila tra le province più sicure in Italia | il Sindaco | Città sana | migliorata

Cadono calcinacci da viadotto dell’A24 all’Aquila : colpita un’auto in transito : Una macchina in transito è stata colpita da calcinacci di cemento di piccole dimensioni che si sono staccati da un viadotto dell’A24 che passa sulla statale 17, in uno dei tratti più trafficati dell’Aquila capoluogo, nei pressi del complesso sportivo Centi Colella. Il veicolo ha riportato danni lievi. È stato lo stesso automobilista, fortunatamente illeso, a chiamare i Vigili del fuoco, intervenuti per transennare il tratto e ...

“Le frontiere della Scienza nella vita di tutti i giorni” : lectio magistralis di Antonino Zichichi a L’Aquila : Si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 12 (ingresso libero) nella “Aula Magna” della “Facoltà di Ingegneria” dell’Università degli Studi delL’Aquila a Roio l’appuntamento con lo scienziato Antonino Zichichi che terrà una lectio magistralis dal titolo “Le frontiere della Scienza nella vita di tutti i giorni”. La giornata di approfondimento rientra nel programma di incontri “Sostenibilità e Resilienza” organizzato dalla “Società Italiana della ...

Lectio Magistralis di Antonio Zichichi il 10 ottobre all'Università dell'Aquila : L'Aquila - Si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 12 (ingresso libero) nella “Aula Magna” della “Facoltà di Ingegneria” dell’Università degli Studi dell’Aquila a Roio l’appuntamento con lo scienziato Antonino Zichichi che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Le frontiere della Scienza nella vita di tutti i giorni”. La giornata di approfondimento rientra nel programma di incontri “Sostenibilità e Resilienza” ...

Centrodestra : Toti a L’Aquila - ‘aggregare moderati partendo da territori’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Cambiamo! continua il suo viaggio tra i territori e dopo le tappe di Matera e Brescia sbarca all’Aquila. I sostenitori del nuovo movimento politico di Giovanni Toti si sono radunati in centinaia all’Auditorium dell’Ance”. Si legge in una nota. “Siamo qui per aggregare la parte moderata del Centrodestra -ha spiegato Toti- tanti amministratori locali e tante persone disilluse o ...

Centrodestra : Toti a L’Aquila - ‘aggregare moderati partendo da territori’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Cambiamo! continua il suo viaggio tra i territori e dopo le tappe di Matera e Brescia sbarca all’Aquila. I sostenitori del nuovo movimento politico di Giovanni Toti si sono radunati in centinaia all’Auditorium dell’Ance”. Si legge in una nota. “Siamo qui per aggregare la parte moderata del Centrodestra -ha spiegato Toti- tanti amministratori locali e tante persone ...

Festival Aquila - Vacca (M5S) : "Bene Franceschini Segue nostra strada - fuori politica da cultura : L'Aquila - "Il M5S si è sempre impegnato affinché non ci fosse ingerenza politica sulla cultura. Un punto cardine anche del mio operato come sottosegretario al Mibac. Siamo pertanto contenti che il neo ministro alla cultura, Dario Franceschini, abbia deciso di seguire la strada che abbiamo precedentemente tracciato, invitando il sindaco Biondi a non mettere veti, per alcuni artisti a lui sgraditi, nel cartellone del Festival ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

Al festival de L’Aquila il sindaco di FDI pone il veto su Saviano e Zerocalcare perché di sinistra : La direttrice artistica del festival Incontri de L'Aquila: "Il sindaco Pierluigi Biondi ha manifestato l'intenzione di voler condizionare il supporto operativo del Comune proponendo l'esclusione di alcuni ospiti a lui sgraditi, tra questi Roberto Saviano e Zerocalcare".Continua a leggere

Premio giornalistico Giustolisi a L'Aquila per ricordare la Strage di Pietransieri : L'Aquila - Sabato 6 settembre mattina, all'Auditorium Ance di via De Gasperi, all'Aquila, appuntamento con il giornalismo d'inchiesta e con la giuria del Premio giornalistico intitolato a Franco Giustolisi. 'La memoria d'Abruzzo - La Resistenza e le stragi nazi-fasciste' è il titolo dell'incontro che è anche corso di formazione per i giornalisti, con un focus sulla Strage perpetrata nel 1943 ...

Tragico incidente a L'Aquila - auto precipita in cortile di un condominio - morta una donna : L'Aquila - Un Tragico incidente nella tarda mattinata è costato la vita ad una donna di 85 anni, l'incidente è avvenuto in via penne a L'Aquila, una Nissan Micra, è precipitata per una ventina di metri nel giardino di un condominio. L'auto una Nissan Micra, al bordo della quale era la donna deceduta insieme ad altre due persone, che sono rimaste ferite, , è precipitata per una ventina di metri finendo nel ...

L’Aquila - operaio di 33 anni muore schiacciato da una lastra. Più di 450 vittime nel 2019 : Alessandro Pacifici - un operaio di 33 anni figlio del titolare dell'omonima ditta edile di movimento terra - ha perso la vita in un cantiere: stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della tragedia, l'uomo stava effettuando una saldatura di una pesante lastra utilizzata per il carico di mezzi di lavoro.Continua a leggere