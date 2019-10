Lamborghini da record | dalla Gallardo alla Huracán la produzione raddoppia

Fonte : today

(Di martedì 15 ottobre 2019) In 5 anni nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese sono state prodotte 14.022, lo stesso numero di...

Galatone : opocaj: Lamborghini Huracan record, in cinque anni supera Gallardo - ABMnewscom : Nuovo record: Automobili Lamborghini supera in 5 anni con la Huracán il numero delle Gallardo prodotte in 10 anni… - GiaPettinelli : Lamborghini Huracan record, in cinque anni supera Gallardo - Industria - -