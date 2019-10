La vita è una figata | parola di Giovanni Gulino | disabile dalla nascita

UNA vita/ Anticipazioni puntata serale 15 ottobre : la scomparsa di Servante : Una VITA Anticipazioni, puntata del 15 ottobre 2019, su Canale 5 e Rete 4. Il Priore rivela tutta la verità su Lucia; Samuel incontra Joaquin

Una vita Anticipazioni 16 ottobre 2019 : Leonor è sconvolta - Casilda è sua sorella! : Maria rivela a Leonor che Casilda è figlia sua e di Maximilano. La Hidalgo è sconvolta dalla notizia!

Anticipazione Una vita - un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias : Una Vita anticipazioni, un bacio tra due donne causa scalpore nel quartiere di Acacias Le anticipazioni di Una Vita annunciano uno scandalo ad Acacias! Ebbene un bacio tra due donne riesce a creare scalpore in tutto il ricco quartiere spagnolo. Il tutto accade durante una scena teatrale, realizzata su richiesta di Leonor. Nel corso delle […] L'articolo Anticipazione Una Vita, un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias proviene da ...

Una vita - trame al 26 ottobre : Telmo commette un furto - la Alvarado evitata dagli abitanti : Lo sceneggiato iberico Una Vita continua ad essere movimentato grazie ad intrighi e colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, padre Telmo Martinez commetterà un furto per il bene di Lucia Alvarado. Nello specifico il sacerdote dopo essere stato rimproverato da Espineira, entrerà in possesso di una copia del testamento della cugina di Celia e Felipe. L’intento del prelato sarà ...

Una vita Anticipazioni Spagnole : Telmo - accusato di stupro - lascia Acacias. Ursula è di nuovo sola.... : accusato da Samuel di aver abusato di Lucia in occasione del sequestro lampo, Telmo sarà costretto a lasciare Acacias. Ora Ursula è di nuovo in balia dei nemici del quartiere e del pericoloso figliastro!

Una vita - trame del serale del 15 ottobre : Lucia va da Joaquin ma lo trova ormai morto : Sarà una puntata serale di Una Vita da non perdere quella che andrà in onda oggi, 15 ottobre, su Rete 4. Siccome anche in quest'occasione non è previsto Il Segreto in prime-time, la telenovela ambientata ad Acacias 38 verrà trasmessa dalle ore 21:25 alle 23:40, permettendo così al pubblico di seguire un ampio sviluppo delle trame. Al centro dell'attenzione ci saranno le indagini di Lucia, sempre più decisa nel voler scoprire la verità sul suo ...

Una vita - spoiler 16 e 17 ottobre : Joaquin muore - Casilda sarebbe la figlia di Maximiliano : Gli episodi di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre di Una Vita porteranno alla luce due questioni molto interessanti. Ad animare le puntate ci sarà, soprattutto, la morte inaspettata di Joaquin. Dopo aver stretto un patto con Samuel, da cui sono emerse delle importanti rivelazioni sulla famiglia di Lucia, l'uomo morirà in circostanze alquanto misteriose. Lucia sarà informata della notizia e le verrà detto che il tutto è accaduto in seguito ad una ...