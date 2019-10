La vita dopo un lutto perinatale

Sassari : perde la vita a 29 anni dopo una festa di matrimonio in discoteca : Un malore improvviso all’interno della discoteca Vogue di Castelsardo, quando da poco erano passate le 6 di domenica mattina, mentre festeggiava il matrimonio di un'amica. Poi la corsa disperata all’ospedale, a bordo di un’ambulanza medicalizzata del 118. Ma per Enrica Bianco, 29 anni, parrucchiera originaria di Castelsardo, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere, durante il tragitto al pronto soccorso dell’ospedale di ...

Boxe - Patrick Day lotta tra la vita e la morte dopo ko con Conwell : Patrick Day è abituato a combattere, ma questa volta non c'è in palio un particolare titolo o una cintura, ma la vita. Il pugile americano 27enne sta lottando tra la vita e la morte, dopo il violento ko incassato nell'ultimo incontro con il connazionale Charles Conwell. Quest'ultimo sui social ha dedicato messaggi d'incoraggiamento per l'avversario che si trova in stato di coma, in condizioni critiche, dopo essere stato sottoposto ad un ...

Ventura : “Complimenti a Mancini - ma nessuna invidia. Dopo la Svezia cancellati 34 anni di vita sul campo” : Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale e attuale allenatore della Salernitana, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, ha fatto i complimenti a Roberto Mancini, che ha portato l’Italia all’Europeo del 2020: “Faccio i complimenti a Mancini che sta facendo un grandissimo lavoro e spero riesca a portare la Nazionale dove merita, perchè io sono e resto un grandissimo tifoso ...

Vanessa Gravina/ "Paradiso delle Signore? Mi arrabbiai dopo stop" - vita in Diretta - : Vanessa Gravina a La Vita in Diretta per il Paradiso delle Signore. "Mi arrabbiai dopo stop, non volevo tornare sul set". Poi la serie è stata confermata.

Petr Cech - un radicale cambio di vita dopo l'addio al calcio : si dà all'hockey su ghiaccio : Petr Cech ha appeso da poco i guantoni al chiodo e ora è dirigente del Chelsea. dopo aver chiuso la carriera calcistica nell'Arsenal all'indomani della finale di Europa League di Baku persa proprio contro i Blues, l'ex portiere ceco ha sentito il richiamo di un altro sport di cui è grande appassiona

Alessandro Del Piero - la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano : Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre […] L'articolo Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano proviene da ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...

Dopo il divorzio ho chiesto l’aiuto di uno psicologo. La vita da single e felice di Jennifer Aniston : Jennifer Aniston ha voltato pagina, ha trovato il modo di convivere con i fantasmi del suo passato. Prima è stata la moglie tradita di Brad Pitt, poi si è legata con l’attore Justin Theroux ma il matrimonio è naufragato tristemente. Oggi è single e felice e guarda al suo periodo buio con una dose massiccia di risolutezza. Intervista al programma Howard Stern Show, la Aniston ha risposto ad alcune domande spinose sulla sua vita.\\ "Oggi sono ...

Problemi per un aereo Ethiopian : torna indietro dopo guasto a motore - tragedia evitata : Roma – Problemi ad un volo Ethiopian Airlines l’8 ottobre: l’aereo un Boeing 767-300 (ET-AMG) del volo ET908, partito da Dakar, in Senegal e diretto a Bamako, in Mali, è dovuto rientrare all’aeroporto senegalese dopo appena dieci minuti dal decollo. Colpa di un’avaria riscontrata ad uno dei motori che ha causato anche un incendio. Non si registrano danni alle persone, sebbene tra i passeggeri ci sia stata un ...

Cambiare vita dopo il tumore e un matrimonio fallito : il “grande salto” di un’ex architetta. “Ora sono felice” : A cosa pensi quando sei nel lettino della tac, e aspetti di sapere se hai un cancro, se ce la farai? Che avresti dovuto prendere il brevetto di volo, che non hai viaggiato abbastanza, baciato abbastanza, vissuto abbastanza. Allora ti prometti: mollo tutto e faccio ciò che mi rende felice. Veronica Benini è stata di parola: non ha preso il brevetto di volo, ma ha ricominciato tutto, anzi, si è ‘ricominciata’ con il nome di battaglia di Spora. ...

Kendall Jenner ha sostenuto Miley Cyrus - dopo il messaggio sulla sua vita sentimentale : La cantante ha sottolineato come uomini e donne vengono trattati diversamente quando si parla di appuntamenti The post Kendall Jenner ha sostenuto Miley Cyrus, dopo il messaggio sulla sua vita sentimentale appeared first on News Mtv Italia.

La vita in diretta - Katia Ricciarelli emozionata : "Dopo tanti anni Pippo Baudo mi ha fatto un regalo" : Katia Ricciarelli è stata ospite nel salotto de La vita In diretta, dove ha svelato di aver finalmente riallacciato i rapporti con l'ex marito Pippo Baudo, dopo anni che non si parlavano. La cantante, che quest'anno festeggia 50 anni di carriera, ha raccontato nello studio di Rai1 del bel pensiero c

Infarto - il farmaco da prendere subito dopo il malore : risultati promettenti - come può salvarti la vita : La rivista Nature Communications Biology ha pubblicato un promettente studio, per il momento testato sui topi da laboratorio, sviluppato da Tami Martino della Università di Guelph, in Ontario, Canada. I ricercatori stanno sperimentando un nuovo farmaco che, se somministrato subito dopo un Infarto, a

Anticipazioni Una vita : dopo la morte di Trini - Ramon sposerà Carmen : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate future di Una Vita. Alcuni personaggi storici, infatti, si troveranno costretti ad affrontare nuove tragedie che porteranno all'uscita di scena di Trini e di Celia. La prima morirà dopo avere dato alla luce Milagros: la causa del decesso sarà una crisi respiratoria e Celia, presente in quel momento, non farà nulla per salvare l'amica. Ne seguiranno una serie di tragiche conseguenze che ...