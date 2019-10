La sentenza di condanna contro gli indipendentisti catalani | spiegata

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni gli autori dell'aggressione. Provvisionale da 300mila euro : Manuel Bortuzzo, è arrivata la sentenza del gup di Roma Daniela Caramico D'Auria: i due agressori del nuotatore sono stati condannati a 16 anni di reclusione. Lorenzo Marinelli e Daniel...

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni gli autori dell'aggressione. Risarcimento da 300mila euro : Manuel Bortuzzo, è arrivata la sentenza del gup di Roma Daniela Caramico D'Auria: i due agressori del nuotatore sono stati condannati a 16 anni di reclusione. Lorenzo Marinelli e Daniel...

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni gli autori dell'aggressione : Manuel Bortuzzo, è arrivata la sentenza del gup di Roma Daniela Caramico D'Auria: i due agressori del nuotatore sono stati condannati a 16 anni di reclusione. Lorenzo Marinelli e Daniel...

sentenza Manuel Bortuzzo - condannati a 16 anni Marinelli e Bazzano : Il gup di Roma ha condannato a 16 anni di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che il 2 febbraio scorso all’Axa spararono tre colpi di pistola ferendo gravemente il nuotatore Manuel Bortuzzo. Per i due, il pm aveva sollecitato la condanna a 20 anni di reclusione.

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni i due aggressori. Riconosciuta la premeditazione : Sono stati condannati a 16 anni Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano imputati per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. L’accusa, sostenuta dalla pm Elena Neri, aveva chiesto per i due aggressori 20 anni. Il giovane nuotatore fu ferito gravemente con un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi e rimasto paralizzato alle gambe. Ai due era contetstao il tentato duplice omicidio di Bortuzzo e della fidanzata Martina ...

Manuel Bortuzzo - sentenza : condanna a 16 anni a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano : Sono stati condannati a 16 anni di carcere Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo. Dovranno anche risarcire la vittima con 300mila euro di provvisionale...

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni i due aggressori : Sono stati condannati a 16 anni Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano imputati per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. L’accusa, sostenuta dalla pm Elena Neri, aveva chiesto per i due aggressori 20 anni. Il giovane nuotatore fu ferito gravemente con un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi e rimasto paralizzato alle gambe. Ai due era contetstao il tentato duplice omicidio di Bortuzzo e della fidanzata Martina ...

Manuel Bortuzzo - sentenza : condanna a 16 anni a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano : Sono stati condannati a 16 anni di carcere Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo. Dovranno anche risarcire la vittima con 300mila euro di provvisionale...

GENITORI RENZI - CHIESTA CONDANNA 1 ANNO 9 MESI/ Oggi sentenza processo fatture false : Tiziano RENZI e Laura Bovoli, Oggi sentenza processo fatture false per GENITORI ex premier. CHIESTA CONDANNA 1 ANNO e 9 MESI, 2 anni e 3 MESI per Dagostino.

Strage Tribunale di Milano - vigilante condannato in Appello a 3 anni : Cassazione annulla sentenza e chiede nuovo giudizio : Dovrà tornare di nuovo a giudizio davanti alla Corte d’Appello Roberto Piazza, la guardia giurata, in servizio al Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone, l’ex socio di affari Giorgio Erba, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e il giudice Fernando Ciampi. A deciderlo la Cassazione che ha annullato la condanna a tre anni di reclusione inflitta in secondo ...