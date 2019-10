La scuola prepara al lavoro? Il pensiero degli italiani

Mogol : "X-Factor? Solo spettacolo non una scuola. Manca didattica - preparazione. Mancano in tutto" : Nella sua vita ha scritto alcune delle canzoni più amate dagli italiani, prestando le sue parole per artisti come Lucio Battisti a Mina. Celebre come un cantautore, non ama essere definito paroliere (“meglio autore” specifica la sua assistente) e da qualche tempo ha abbandonato il suo cognome (Rapetti, ndr) a favore di quello che nacque come uno pseudonimo: Mogol. “Con mio padre in Ricordi – ricorda - volevo poter ...