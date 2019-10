La provincia di Bolzano fa marcia indietro | il nome ' Alto Adige' resta

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una legge per smettere di usare il nome “Alto Adige” sui documenti ufficiali : Il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ha approvato una legge proposta dalla giunta per vietare l’uso dell’espressione “Alto Adige” e del relativo aggettivo “altoatesino” nei documenti ufficiali della provincia, sostuendoli con “Provincia autonoma di Bolzano” in italiano

Abolito il termine “Alto Adige” - d’ora in poi esisterà solo la “provincia di Bolzano” : Anche il termine «altoatesino» è cancellato da una legge regionale appena votata. La deputata di Forza Italia, Biancofiore: «Atto gravissimo e insensato di secessionismo»

Abolito per legge l'Alto Adige - resta la parola Sudtirolo. provincia di Bolzano scatena il caso : Le parole Alto Adige e altoatesino cancellate per legge: dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, non dovranno più essere usate. Unica dizione da utilizzare per indicare...

Abolito il termine "Alto Adige" - esisterà solo provincia di Bolzano : è polemica : Il presidente Arno Kompatscher: "Credo che il governo italiano non si permetterà di impugnare questa legge". Michela Biancofiore (Fi): "Mi appello al ministro Boccia perché lo faccia, è un attentato alla Costituzione. Una minoranza non può prevaricare il governo"

L’Alto Adige non esiste più : da ora in poi si chiamerà solo provincia di Bolzano : Il nome Alto Adige, insieme a tutti i suoi derivati come altoatesino, scomparirà presto dal vocabolario: una legge approvato dal consiglio provinciale di Bolzano prevede che da ora in poi l'unica dicitura italiana accettata per questo territorio sarà "provincia autonoma di Bolzano". Rimane, invece, il termine tedesco Sudtirol.Continua a leggere

provincia Bolzano - Piano clima 2050 e nuove misure di sostenibilità : “È il momento di agire” : La Giunta Provinciale di Bolzano riconosce il cambiamento climatico in atto come sfida epocale da cui risulta un impegno politico e morale al quale reagire con misure concrete per il bene del territorio e per senso di responsabilità verso le future generazioni. In questa direzione va la bozza delle nuove misure e gli aggiornamenti del Piano clima 2050 visionato e discusso dall’esecutivo. “La Giunta Provinciale – sottolineano il ...

Orso M49 - presidente provincia Bolzano firma l’ordinanza di cattura. Ambientalisti : “Denunceremo chiunque gli faccia del male” : Gli Ambientalisti, provocatoriamente, lo hanno ribattezzato Libero, oppure Papillon, dal nome del celeberrimo Henri Charrière, protagonista di memorabili evasioni dalle colonie penali francesi. Ma per gli uomini della Forestale che da due mesi gli stanno dando la caccia, è semplicemente M49. Una lettera e un numero, come un detenuto. Perché l’Orso di tre anni, diventato un caso nazionale, è in realtà un latitante, un animale che le ...