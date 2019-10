La Protezione civile ha diramato l' allerta maltempo in Liguria e nel Nord-Ovest 

Protezione civile : allerta maltempo da domani pomeriggio e per successive 12 ore : Roma – La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla, a partire da domani pomeriggio e per le successive 12 ore, a causa dei forti temporali in arrivo. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, martedì 15 ottobre e per le successive 9-12 ore si prevedono ...

Allerta meteo della Protezione civile per Martedi' 15 Ottobre - venti forti e intense piogge : Una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e vento forte nella giornata di Martedì su diverse regioni italiane. Ad essere colpito dal maltempo sarà in particolar modo il centro-nord....

Il maltempo fa sul serio - pesante Allerta Meteo della Protezione civile : temporali e venti forti su molte regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Dalla prossima notte una perturbazione atlantica determinerà un momentaneo ma deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali, in estensione, durante la giornata di domani, al resto del settentrione e al versante tirrenico delle regioni centrali. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Settimana Protezione civile : Borrelli e Fioramonti ringraziano la comunità scientifica : Il ruolo della scienza nelle attività di Protezione Civile è stato il tema al centro dei lavori della giornata di studio promossa oggi a Roma in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile. All’incontro hanno partecipato giornalisti scientifici, docenti universitari, ricercatori e scienziati appartenenti agli enti e ai centri di competenza che garantiscono le attività di monitoraggio, sorveglianza, previsione e prevenzione dei ...

Protezione civile : Borrelli - 'in Sicilia il sistema ha funzionato bene' (2) : (AdnKronos) - In linea con il Codice di Protezione civile, l’iniziativa "punta a rafforzare il sistema informativo complessivo per far conoscere i comportamenti da adottare in caso di calamità naturali per mitigare i fattori di rischio". "Se nulla o poco si può incidere, infatti, dinnanzi alla viole

Il Capo della Protezione civile : "In Sicilia il sistema ha funzionato" : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "La Sicilia era una tappa che negli anni scorsi non avevamo ancora fatto. Un territorio che ha avuto anche l'anno scorso una serie di problemi legati agli eventi alluvionali. Abbiamo ritenuto giusto fare una tappa al Sud e in Sicilia in modo particolare, anche per sott

Protezione civile - al via la settimana della prevenzione : “In Sicilia il sistema ha funzionato” : “La diffusione della conoscenza e della cultura della prevenzione sono aspetti fondamentali e sono al centro dell’iniziativa che abbiamo messo in campo nel Paese per sensibilizzare l’opinione pubblica”. Così il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che stamani nel parco della salute a Palermo ha aperto la prima “settimana nazionale della Protezione Civile”, da oggi fino al 19 ottobre, istituita lo ...

“Io non rischio – Buone pratiche di Protezione civile” : sabato e domenica volontari in piazza in tutta Italia : Il weekend dedicato alla campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” è alle porte: sabato 12 e domenica 13 ottobre il volontariato di protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione. Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della protezione civile”. Sette giorni di ...

Settimana della Protezione civile : lunedì la giornata dedicata a scuola e scienza : lunedì 14 ottobre a partire dalle ore 9 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, parteciperanno a due iniziative – una dedicata alla scuola e l’altra dedicata alla scienza – promosse nell’ambito della prima Settimana della Protezione Civile. Gli eventi si terranno presso l’auditorium del Dipartimento della Protezione Civile in via ...

Allerta tsunami : la Protezione civile avvia l’esercitazione TSUNEXTT per rischio maremoto nella Provincia di Latina : Si è svolta ieri, 10 ottobre, TSUNEXTT, l’esercitazione di Protezione Civile per Posti di Comando che ha coinvolto i Comuni costieri della Provincia di Latina, organizzata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio d’intesa con la Prefettura di Latina. l’esercitazione ha simulato, nel corso della mattinata, una situazione emergenziale connessa a un evento maremoto generatosi al largo delle coste della Calabria per un terremoto di ...

Allerta Meteo Sardegna - la Protezione civile : maxi esercitazione nel Sarrabus : “Io non rischio”. Così è stata battezzata la Settimana nazionale della Protezione Civile che, dal 13 al 19 ottobre prossimi, in Sardegna vedrà coinvolti 25 Comuni del Sarrabus, zona particolarmente fragile sul fronte idrogeologico, per testare sul campo la macchina dei soccorsi. Occasione per sollecitare tutte le amministrazioni comunali sarde a dotarsi di un piano di Protezione Civile. Nell’Isola sono ancora 47 i centri che ne ...

Acqua - energia e rifiuti : siglata intesa tra Protezione civile e Utilitalia : Lavorare insieme per la previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e superamento delle emergenze legate al servizio idrico, energetico e di igiene urbana. Questo lo spirito del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Protezione Civile e da Utilitalia (la Federazione delle imprese di Acqua ambiente e energia), presentato nel corso del Festival dell’Acqua a Venezia, per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di ...