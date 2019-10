La Nazionale di Roberto Mancini? Il commento di Biasin | doveroso attendere prima di

Italia-Grecia - Roberto Mancini «La Nazionale non è più l’evento di una volta» : Italia-Grecia, Roberto Mancini ospite dell'Unicef Generation Ospite del primo giorno di Unicef Generation il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini intervistato da Massimo Caputi. Dopo il ricordo dei suoi viaggi ...

Italia-Grecia - Roberto Mancini «La Nazionale non è più l’evento di una volta» : Italia-Grecia, Roberto Mancini ospite dell'Unicef Generation Ospite del primo giorno di Unicef Generation il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini intervistato da Massimo Caputi. Dopo il ricordo dei suoi viaggi ...

Nazionale - Malagò esalta il lavoro di Roberto Mancini : “Nazionale? Quando si decise di puntare su Roberto Mancini dissi subito che era la scelta giusta, aveva una fortissima volontà nell’accettare questo incarico, le idee chiare e le giuste motivazioni che è riuscito a dare all’ambiente. Ha grandi meriti perché vede oltre i giovani, ha coraggio, idee e gioco, è una squadra di cui siamo orgogliosi”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malago‘, a Sky ...

Italia - così la Nazionale di Roberto Mancini diventa un club : gli obiettivi di fatturato : La maglia verde che l' Italia indosserà domani contro la Grecia, nella sfida che può valere l' Europeo con tre giornate d' anticipo (sarebbe un record), ha già raggiunto l' obiettivo: attirare l' attenzione. Non esiste media sportivo che non ne abbia parlato, né appassionato che non abbia espresso l

Calcio - Stefano Sensi esentato dalla convocazione in Nazionale per infortunio. Roberto Mancini non lo sostituisce : Stefano Sensi è stato esentato dalla convocazione con la Nazionale italiana di Calcio: lo fa sapere una nota apparsa oggi sul sito della FIGC a proposito del doppio impegno che attende gli azzurri nelle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020, con il pass che potrebbe (e dovrebbe essere staccato) proprio in una delle due prossime gare. Il centrocampista si è infortunato ieri sera nella sfida tra Inter e Juventus e resterà con il club ...

Nicolò Zaniolo - la madre sta con Roberto Mancini : "Giusto non convocarlo in Nazionale" : Da oggi, il ct Roberto Mancini ha un sostenitore in più. Un sostenitore a sorpresa: Francesca Costa, la madre di Federico Zaniolo, che si è detta d'accordo con la decisione del tecnico di Jesi, quella di non convocare per ragioni disciplinari il figlio (l'episodio risale agli Europei under 21, quand