La Ferrari F8 Tributo si aggiudica il premio UIGA “Auto Europa 2020”

Ferrari - La F8 Spider affianca la Tributo : La Ferrari F8 Spider si affianca alla Tributo nella rinnovata gamma delle V8 a motore centrale della Casa di Maranello. La declinazione a tetto aperto era scontata trattandosi di una evoluzione della 488: la formula del tetto ripiegabile tra abitacolo e motore rimane infatti la stessa. Il tetto deriva dalla 488 Spider . Il design riprende i temi lanciati dalla F8 Tributo , ripensata sotto moltissimi punti di vista rispetto alla 488 per ...

Ferrari F8 Tributo - Il giro di pista a Fiorano - VIDEO : Dopo aver guidato la Ferrari F8 Tributo sulle strade attorno a Maranello, l'abbiamo portata in pista a Fiorano per scatenare tutta la sua potenza. la otto cilindri stradale più veloce della storia del Cavallino: il suo 3.9 biturbo arriva a erogare 720 CV a 8.000 giri/min e 770 Nm a 3.250 giri/min, 50 CV e 10 Nm in più della precedente 488 GTB. Alzate il volume. Parallelamente all'incremento della potenza, gli uomini della Rossa hanno ...