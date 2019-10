Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Sono qui nel mio atelier che dipingo. Stavo per aprire un barattolo di colore blu, il mio preferito. Allora lo tengo chiuso”. Le due vite di. Uno dei “magnifici sette” di Paolo Valenti, in collegamento da Verona o Vicenza per 90esimo minuto, è prima di tutto un pittore di fama internazionale. A pochi mesi dall’80esimo compleanno ha messo in archivio sette Biennale di Venezia, una di architettura, una Quadriennale di Roma, 170 mostre personali in mezzo mondo.è tra i massimi esponenti di arte cinetica e programmata, e sta perfino cercando da tempo di creare un colore nuovo. “Ci sto lavorando da anni – spiega a– I fisici dicono sia impossibile inventarne uno nuovo. Io ci sto provando. E anche se non ci riuscissi, penso di essere vicino a creare un colore, un giallo o un blu, con tonalità così totalmente diverse rispetto a quelle conosciute che in ...

fattoquotidiano : Kitikaka (vintage version) – Ferruccio Gard: “Quando i ministri mi dicevano: quella battutina sulla Juventus meglio… - Cascavel47 : Kitikaka (vintage version) – Ferruccio Gard: “Quando i ministri mi dicevano: quella battutina sulla Juventus meglio… -