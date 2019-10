Kate Middleton blindata in Pakistan | look da favola e omaggio a Diana

Pakistan - l'omaggio di Kate Middleton a ?Lady D - : Novella Toloni I Duchi di Cambridge sono atterrati a Islamabad per il tour istituzionale. A rubare la scena al futuro Re di Inghilterra è stata Kate Middleton, ammirata per la sua eleganza e per l'abito, che ha ricordato un look indossato da Lady Diana nel 1996 durante la sua visita in Pakistan Il Principe William e Kate Middleton sono atterrati, nelle scorse ore, alla base dell'aeronautica di Nur Khan, per iniziare il tour reale di ...

Kate Middleton in terapia con il fratello James. Il gesto che sfida le regole : Kate Middleton, negli anni, si è fatta amare dai sudditi ( e non solo) per i sani principi che ha dimostrato di avere. Una donna dolce e una mamma amorevole che, a molti, ricorda Lady Diana. L’ultimo gesto compiuto per amore della sua famiglia è un esempio lampante di come Kate tenga ai suoi cari e di quanto sia disposta a fare per loro. Ad avere bisogno del suo aiuto e del suo supporto il fratello più piccolo James Middleton. A differenza di ...

Kate Middleton licenzia l’assistente : fatale la divisione con Meghan Markle : Kate Middleton ha licenziato una delle sue assistenti personali, Sophie Agnew, subito dopo il suo rientro dal viaggio di nozze. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il licenziamento è dovuto alla separazione tra Kate e William e Harry e Meghan Markle per quanto riguarda le attività benefiche. La settimana scorsa la Royal Foundation, l’associazione che è rimasta incarico solo ai Duchi di Cambridge, ha rimosso dal sito i Duchi del Sussex e ...

Kate Middleton e la terapia di coppia insieme al fratello James : È sulla bocca di tutti il lungo percorso di James Middleton contro la depressione. Ora il fratello di Kate Middleton ha voltato pagina e ha dimenticato i momenti bui. Nel 2020 è previsto il matrimonio con Alizee Thevenet e pare che tutto sia tornato alla normalità. Di recente il Daily Mail ha rivelato una particolare sulla vicenda, affermando che la stessa duchessa di Cambridge ha partecipato a diverse sedute dallo psicologo per aiutare il ...

(Anche) Kate Middleton è andata in terapia per aiutare il fratello James : Andrà a nozze nel 2020, l’analista finanziaria francese Alizee Thevenet ha detto sì: per James Middleton, «fratellino» di Kate Middleton, questo è un momento felice. Ma non è stato sempre così. Il 32enne ha lottato a lungo contro depressione e crisi di ansia. James ne ha parlato per la prima volta a inizio 2019, in un editoriale pubblicato sul Daily Mail, raccontando i momenti più bui, le cure, il percorso di risalita. E adesso ha aggiunto ...

Kate Middleton - il fratello James rivela : «Ecco chi mi ha fatto uscire dalla depressione...» : Kate Middleton, il fratello James rivela: «Ecco come sono uscito dalla depressione...». Il fratello della duchessa di Cambridge ha postato una foto per rigraziare l'amica...

Kate Middleton parte per il Pakistan : perché George e Charlotte restano a casa : Kate Middleton e il Principe William arriveranno in Pakistan lunedì 14 ottobre. Per la coppia dei Duchi di Cambridge è in programma un ampio numero di impegni per tutti i 4 giorni successivi (rientreranno in UK il 18). Da Kensington Palace sono arrivate conferme in merito alla complessità del tour. Non si tratta di un viaggio come tutti gli altri, dal momento che la regione sta attraversando un periodo di forti tensioni. L’obiettivo della ...

Kate Middleton - il fratello su Instagram svela come ha superato la crisi : Fresco di annuncio di fidanzamento ufficiale con Alizee Thevenet, 30 anni, il fratello di Kate Middleton sta vivendo un momento oggettivamente molto felice. La vita di James Middleton non è però sempre stata così serena. In occasione del World Mental Health Day – che ha visto in prima linea anche il Principe Harry con un video girato in compagnia del cantante Ed Sheeran – il fratello di Kate e Pippa Middleton ha infatti rivelato di ...

Kate Middleton e William sono pronti per il viaggio «più complesso» di sempre : il tour in Pakistan : Kate Middleton e William sono pronti per un nuovo tour, il più «complesso» di sempre. D’altronde il 38enne un giorno sarà re, e nell’ultimo anno il suo ruolo all’interno della monarchia britannica ha assunto sempre più rivelanza, in preparazione di quel che sarà. I due così sono attesi in Pakistan, dal 14 al 18 ottobre. La coppia lascerà i tre figli – George, 6, Charlotte, 4, e Louis, 1 – a casa a Kensington Palace ...

Per diventare Kate Middleton sono serviti 4 milioni e 200 mila euro : Kate Middleton non sarebbe Kate Middleton senza sua madre Carole. L’ex hostess di volo e poi imprenditrice ha da sempre sognato un futuro roseo per le sue figlie, Kate e Pippa, magari a fianco di un bel principe. Carole Middleton sapeva che per raggiungere lo scopo era necessario garantire loro una buona istruzione e avere i contatti giusti. Un progetto che non tutti possono realizzare: la famiglia di Kate avrebbe speso per la sua “preparazione” ...

Altro che risparmio! Kate Middleton - il dettaglio che fa infuriare tutti. Da lei non se lo aspettavano : Altro che sobrietà. Questa volta Kate Middleton l’ha combinata davvero grossa. E non parliamo di qualche ipotetica gaffe dichiarata su qualche giornale scandalistico, ma di un fatto acclarato. Qualche giorno fa infatti Kate ha presenziato ad un appuntamento pubblico in solitaria. La duchessa di Cambridge ha lasciato a casa William e i tre figli per far visita al National History Museum di Londra. Kate si sta preparando al tour in Pakistan con il ...

Kate Middleton - la borsetta da 3mila euro stona con i suoi look low cost : La Duchessa di Cambridge ha stupito tutti con l'outfit scelto per visitare il Museo di Storia Naturale londinese. L'accessorio di lusso, una handbag Chanel, ha però attirato numerose critiche. Kate Middleton e il Principe William partiranno per un tour istituzionale in Pakistan il 14 ottobre. Nel frattempo, la Duchessa di Cambridge ha assolto ai suoi doveri istituzionali visitando, da sola, il Natural History Museum di Londra nell'ala ...

L'indiscrezione su Kate Middleton che spaventa i sudditi. La duchessa è in pericolo? - : Carlo Lanna Il prossimo viaggio istituzionale di Kate Middleton e del Principe William fa tremare la royal family dato che in Pakistan ci sarebbero delle tensioni con l'India C’è una news che nelle ultime ore corre veloce tra i fili del web e riguarda nientemeno che la sicurezza di Kate Middleton. L’indiscrezione è stata lanciata dopo che l’Express ha riportato la notizia che, i duchi di Cambridge, partiranno presto per un altro ...