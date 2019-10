Kate in abito tradizionale pakistano come Lady Diana

Kate Middleton debutta sul trattore : abito da 1800 euro e pancino in vista : Kate Middleton torna al lavoro. Il suo primo impegno dopo la pausa estiva è l’inaugurazione di uno spazio per bambini ispirato al suo giardino presentato al Chelsea Flower show. Considerando l’atmosfera bucolica, la Duchessa di Cambridge si è presentata con un abito azzurro pallido a fantasia floreale fucsia, firmato Emelia Wickstead, da 1.831 euro, che ha abbinato alle solite scarpe con zeppa in corda. Quasi un dispetto alla Regina ...

Alexandra come Kate - ricicla l’abito della sorella Charlotte e incanta : riciclare i vestiti sembra piacere ai Reali di tutto il mondo. E dopo Kate Middleton, anche Alexandra Von Hannover prende in prestito un vestito dalla sorella Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco ed Ernesto Augusto di Hannover era presente alla sfilata della Collezione Cruise di Alberta Ferretti organizzata allo Yatch Club di Montecarlo. In prima fila sono apparsi in splendida forma Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice ...

Kate Middleton splende con l’abito di chiffon. E appare più serena lontano da Meghan : Su una cosa non si discute: Kate Middleton è un’icona di stile. I suoi look sono stati ripresi e copiati dalle ragazze di tutto il mondo, e quello indossato a Kingston non fa differenza. Kate Middleton è apparsa stupenda all’evento organizzato dalla Royal Photographic Society a Warren Park, Kingston, come rappresentante della casa reale. La Duchessa di Cambridge ha indossato un favoloso abito con una fantasia di piume sulle tonalità del ...