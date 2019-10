Juventus | Mandzukic verso il Manchester United | i bianconeri chiedono 11 | 5 milioni di euro

Calciomercato Juventus - le parole di Paratici su Mandzukic e sul contratto di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì”. Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport 24 da Amatrice a margine del premio intitolato a Manlio Scopigno. “Riteniamo di essere a un buon punto ma ancora con grandi margini di miglioramento” ha aggiunto Paratici a proposito dell’andamento della stagione. “Mandzukic? Parleremo ...

Pogba-Juventus - possibile una trattativa a gennaio con Can e Mandzukic come contropartite : I primi segnali di un ritorno di fiamma Pogba-Juventus si erano avuti nella sessione estiva appena conclusa con un sondaggio preliminare avuto con il potente procuratore Raiola per richiedere maggiori informazioni su una possibile trattativa mai realmente iniziata, ostacolata com'era dalle richieste economiche proposte dal Manchester Utd. detentrice del cartellino del calciatore francese. La situazione però potrebbe presto evolversi. possibile ...

Juventus - Mandzukic allo United : accordo raggiunto - tutto fatto - i dettagli! : Mandzukic MANCHESTER United- E’ fatta, Mario Mandzukic sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Daily Express”, i bianconeri e il club inglese avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio dell’attaccante croato in Premier League. Un affare che decollerà nei prossimi mesi sulla base di 11,5 milioni di […] L'articolo Juventus, Mandzukic allo ...

Juventus - Mandzukic e Allegri potrebbero ritrovarsi al Manchester United : Negli ultimi mesi la Juventus ha cambiato molto. In primavera il club bianconero ha infatti deciso di dire addio al proprio storico allenatore Massimiliano Allegri per affidare le chiavi della parte tecnica a Maurizio Sarri. Il tecnico ex Milan adesso si sta godendo un po' di meritato riposo ma nei prossimi mesi molti club potrebbero farsi avanti per averlo sulle proprie panchine. Il cambio di allenatore comunque non è stata la sola novità nella ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic-United a gennaio : mancherebbe solo l’accordo tra i club : E’ sempre la questione Mario Mandzukic a tenere banco nel Calciomercato della Juventus. Il vice campione del mondo, perno della squadra di Allegri, con Maurizio Sarri non trova spazio ed è sempre più vicino alla cessione. Con zero minuti giocati in partite ufficiali e il mancato inserimento nella lista Champions, il segnale è chiaro: la Juve non ha più bisogno di lui. L’attaccante, dopo aver rifiutato il trasferimento in Qatar, non avrà problemi ...

Calciomercato Juventus - The Sun : 'Mandzukic ed Emre Can pur di arrivare a Pogba' (RUMORS) : La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che ...

Cessioni Juventus - cambia il futuro di Mandzukic : ecco la nuova destinazione! : Cessioni Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe ormai pronta a dire addio a Mario Mandzukic, il quale dirà addio ai bianconeri in vista della prossima sessione invernale di mercato. Dopo aver rifiutato il Qatar, l’attaccante croato ascolterà alcune offerte provenienti dalla Premier League, con l’idea di puntare dritto al Manchester United. Non è escluso che la Juventus provi ad ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic piace all'Inter per gennaio come vice Lukaku (RUMORS) : La Juventus, dopo una settimana molto importante dal punto di vista dei risultati, è pronta a riprendere gli allenamenti a ranghi ridotti considerando che la maggior parte dei giocatori in rosa sono impegnati con le nazionali. Oltre al calcio giocato, altro argomento di interesse dei media sportivi è sicuramente il Calciomercato: si pensa infatti alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio ed eventualmente anche in estate, ...

Juventus - Mughini : 'Continuo a stupirmi perché non sento più il nome di Mandzukic' : Nelle ultime settimane, Mario Mandzukic non è più stato convocato da Maurizio Sarri visto che in accordo con la stessa Juventus, il bomber croato aveva preferito rimanere fuori visto che era al centro di alcune trattative di mercato. Il numero 17 juventino sembrava ad un passo dal trasferimento in Qatar, ma poi per diverse ragioni non se n'è fatto nulla. Il 30 settembre anche il mercato qatariota ha chiuso i battenti e Mario Mandzukic è rimasto ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic più vicino allo United - c'è il sì di Solskjaer (RUMORS) : La Juventus affronta la pausa per le nazionali come prima in classifica in Serie A, grazie alla bella vittoria nello scontro diretto contro l'Inter di Antonio Conte per 2 a 1. Nonostante il calcio giocato sia uno degli argomenti più chiacchierati, il Calciomercato continua a riempire le pagine dei media sportivi, soprattutto in relazione a quelle società che stanno deludendo e hanno bisogno di rinforzarsi nel mercato di gennaio. Una delle più ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic a gennaio potrebbe trasferirsi allo United (RUMORS) : Nonostante manchino diversi mesi al Calciomercato invernale, si parla già di possibile trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle società più attive da questo punto di vista sembra proprio la Juventus, che in estate non è riuscita ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Le mancate cessioni di alcuni esuberi potrebbero portare la dirigenza bianconera ad un lavoro extra a gennaio, con tanti giocatori destinati a ...

Juventus - Paratici : 'Parleremo con Mandzukic - oltre al Qatar ci sono altre soluzioni' : Nelle ultime settimane, in casa Juventus ha tenuto banco il futuro di Mario Mandzukic. Il croato nelle ultime partite non è stato convocato perché era al centro di alcune trattative di mercato. Il numero 17 della Juve sembrava ad un passo dal trasferimento nel Qatar, ma poi è saltato tutto. Dunque adesso resta da capire quale sarà il destino di Mario Mandzukic e proprio del futuro del bomber ex Atletico Madrid ne ha parlato Fabio Paratici ai ...

Juventus - Calciomercato.com : 'Allegri e Mandzukic potrebbero ritrovarsi al Manchester Utd' : La Premier League, in questa prima parte della stagione, non sta regalando clamorose sorprese dal punto di vista dei risultati: la sfida Liverpool e Manchester City prosegue, ma la squadra di Klopp ha già distanziato di cinque punti dopo sette partite quella di Guardiola, ottenendo sette vittorie in altrettante partite. Per quanto riguarda invece le altre 'candidate' ai posti europei, la squadra che più sta deludendo è il Manchester United di ...

Manchester United - Solskjaer vuole un attaccante : torna di moda Mandzukic della Juventus : Il Manchester United cerca un attaccante dopo le partenze di Lukaku e Sanchez: torna di moda il nome di Mario Mandzukic finito ai margini della Juventus Sembrava destinato al ritorno in Bundesliga, poi indeciso sull’affascinante pista asiatica dell’Al-Rayyan, per ritrovarsi infine bloccato a Torino, ai margini della Juventus. Estate movimentata quella di Mario Mandzukic in cerca di riscatto, ma con una maglia diversa. Troppo affollato ...