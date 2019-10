Jesus Sneakers | le scarpe col crocifisso diventano un caso

Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019) Un omaggio al Vangelo e al Signore, come dimostrano i versi stampati sulla scarpa e lo stemma pontificio sulla suola: lesono ormai diventate virali. Ai lacci è legato un crocefisso mentre nelle suole è presente acqua santa prelevata dal fiume Giordano e benedetta da un sacerdote. Queste, il cui modello non è altro che una rivisitazione di un iconico modello della Nike, hanno diviso letteralmente il mondo. C’è chi le considera geniali, chi invece blasfeme: lepiù chiacchierate del momento sono state introdotte sul mercato dal brand di Brooklyn MSCHF che ha customizzato le famosissime Air Max 97. Le iconichedella Nike sono state trasformate dal brand americano attraverso l’introduzione di importanti elementi religiosi. Per il lancio sul mercato la MSCHF ha regalato sei paia dia sei influencer star di YouTube e al cantante Asap ...

Dio : Con le Jesus Sneakers ovviamente potrete camminare sull'acqua! E per soli 3000$! - vogue_italia : Un brand americano personalizza le Nike Air con acqua santa e crocifisso. Sold out in 24 ore #sneakers… - neuroperplesso3 : RT @PgGrilli: Una bestemmia politicamente corretta -