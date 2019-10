Jennifer Aniston sbarca su Instagram con i suoi ‘Friends’ | la foto è virale

Jennifer Aniston sbarca su Instagram con gli (ex) «Friends». E i fan impazziscono : Joey e Chandler ci hanno insegnato...Gioite dei traguardi sentimentali altrui…Ama i tuoi amici…Rachel e Monica ci hanno insegnato che…Con Joey abbiamo imparato che…Con Phoebe abbiamo capito che…Con Ross abbiamo imparato che…Puoi superare i momenti difficili della vita…Siate tolleranti con l’irritante partner del vostro amicoCon Monica abbiamo imparato che…Con il loro tira e molla, Ross e Rachel ci hanno insegnato che…Joey ci ha insegnato ...

Jennifer Aniston da oggi ha un account Instagram : la prima foto è con il cast di “Friends” : Sta già seguendo Selena Gomez, Justin Timberlake e tante altre star The post Jennifer Aniston da oggi ha un account Instagram: la prima foto è con il cast di “Friends” appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Aniston arriva su Instagram : la prima foto? Con i compagni di Friends : Jennifer Aniston ha aperto il suo account Instagram. E quale miglior modo per inaugurarlo se non una foto con i suoi compagni di “Friends”? Con lei nello scatto ci sono infatti Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Matthew Perry (Chandler). “E ora siamo amici di Instagram”, ha scritto l’indimenticabile Rachel di una delle serie tv più amate di ...

Jennifer Aniston è su Instagram e la reunion di Friends al completo è servita col primo post : Mancava solo lei all'appello, ma ora anche Jennifer Aniston è su Instagram e per il suo debutto sul social network ha scelto di postare una reunion di Friends. Non una foto di repertorio, ma una vera reunion di tutto il cast, tutti insieme, in carne ed ossa. Non esistono a memoria foto dell'intero cast della serie riunito in una circostanza non ufficiale dopo la fine della decima ed ultima stagione di Friends. Piuttosto che pubblicare una ...

Jennifer Aniston : "I film Marvel sminuiscono il cinema. Sogno di tornare all'epoca di Meg Ryan" : Il cinema cambia e Jennifer Aniston non ci sta. Dopo le battute sferzanti di Martin Scorsese sui film Marvel (“non sembrano cinema, ma parchi a tema”), anche l’ex star di Friends dice la sua sulle pellicole tratte dall’universo del fumetto americano: “Stanno sminuendo l’offerta cinematografica”.Intervistata da Variety, l’attrice ha parlato del suo ritorno sul piccolo schermo con la serie ...

Dopo Martin Scorsese anche Jennifer Aniston contro la Marvel : Dopo Martin Scorsese arriva una nuova dichiarazione contro la Marvel: questa volta a dire la sua è Jennifer Aniston. Alcuni giorni fa Martin Scorsese ha espresso il suo punto di vista nei confronti dei film della Marvel: “Non sono cinema, sono parchi a tema”. Immediata la risposta di alcuni dei diretti interessati, come Samuel L. Jackson, James Gunn e da ultimo Robert Downey Jr.: “Apprezzo la sua opinione perché c’è sempre bisogno di tutte le ...

Jennifer Aniston accusa Harvey Weinstein di bullismo : Un’altra diva di Hollywood accusa Harvey Weinstein. La novità è che non si tratta di molestie sessuali, ma di bullismo. La vittima sarebbe Jennifer Aniston che ha accusato pubblicamente l’ex produttore di volerle imporre di indossare agli eventi più esclusivi cui partecipava, dalle première ai festival, gli abiti disegnati dall’allora moglie di Weinstein, Georgina Chapman, stilista del brand Marchesa. L'attrice di “Friends” ha lavorato con il ...

Una reunion di Friends in realtà c’è stata - Jennifer Aniston : “Un reboot? Ci piacerebbe - ma…” (video) : Anche se off-screen, di recente c'è stata una reunion di Friends con tutto l'intero cast. A confermarlo è Jennifer Aniston nel corso del programma radiofonico di The Howard Stern Show. L'attrice ha raccontato: Abbiamo cenato proprio questa settimana. L'intera gang. C'erano tutti. [David] Schwimmer era in città e quindi ci siamo ritrovati tutti insieme come una volta. Abbiamo riso tanto. La star ha continuato spiegando che tutti si sono ...

Jennifer Aniston : "Dopo il divorzio ho chiesto aiuto ad uno psicologo. Ora la felicità è essere single" : Un matrimonio finito e la voglia di ricostruire se stessa. Jennifer Aniston si è raccontata nel corso dell’Howard Stern Show a Los Angeles, dichiarando: “Oggi sono serena ma non è stato facile raggiungere una certa stabilità. Dopo la fine del matrimonio con Justin Theroux, ho chiesto l’aiuto di uno psicologo”. Le sue parole sono riportate da E! News.L’attrice si confessa, aprendo il suo cuore: ...

Dopo il divorzio ho chiesto l’aiuto di uno psicologo. La vita da single e felice di Jennifer Aniston : Jennifer Aniston ha voltato pagina, ha trovato il modo di convivere con i fantasmi del suo passato. Prima è stata la moglie tradita di Brad Pitt, poi si è legata con l’attore Justin Theroux ma il matrimonio è naufragato tristemente. Oggi è single e felice e guarda al suo periodo buio con una dose massiccia di risolutezza. Intervista al programma Howard Stern Show, la Aniston ha risposto ad alcune domande spinose sulla sua vita.\\ "Oggi sono ...

Jennifer Aniston : Felice di essere single - non cerco l’amore : “Dopo due divorzi, sono più che Felice di essere single. Non sono pronta a intraprendere una nuova relazione e odio quando i miei amici cercano di organizzarmi un appuntamento”. Parola di Jennifer Aniston che ha aperto il suo cuore all’amico Howard Stern di cui è stata ospite ieri nello show “SiriusXM”. Il famoso conduttore è a Los Angeles per una settimana di live show e per il lancio ha voluto la sua amica Jennifer che è stata Felice di ...

Jennifer Aniston fu costretta a dimagrire 13 chili per recitare in Friends : Jennifer Aniston ha tagliato il traguardo dei 50 anni ed è sempre in splendida forma. Eppure c’è stato un periodo della sua vita in cui quel viso radioso da eterna ragazzina non bastava, anzi. Nel libro “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era”, scritto dal giornalista Saul Austerlitz, emerge che l’attrice, due matrimoni e tanti successi alle spalle tra cinema e televisione, fu costretta dal suo agente a ...