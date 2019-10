Italia partner irrinunciabile del programma F-35

Lufthansa ha inviato al governo una proposta di partnership commerciale con AlItalia : La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha inviato una lettera al ministero dello Sviluppo Economico e alle Ferrovie dello Stato proponendosi come partner commerciale per Alitalia, in alternativa alla compagnia statunitense Delta. Al contrario di Delta, però, Lufthansa non avrebbe offerto

AlItalia - Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

AlItalia - Lufthansa propone partnership a Fs ma senza entrare nel capitale : Lufthansa ha scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato in cui propone una partnership con la Nuova Alitalia

Netflix e Mediaset annunciano partnership per realizzare film Italiani : Netflix e Mediaset annunciano la prima partnership per realizzare una serie di film italiani che potranno essere apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Questa partnership rappresenta una novità nel suo genere, in quanto unisce le forze di un servizio di intrattenimento via internet ed un gruppo televisivo leader in Italia. Netflix e Mediaset selezioneranno e investiranno congiuntamente in una serie di film in lingua italiana, ...

Sonepar Italia partner del Napoli per la stagione 2019-20 : partnership Napoli Sonepar Italia. Importante accordo commerciale in casa Napoli. Sonepar Italia conferma la collaborazione con il club: l’azienda è leader per la distribuzione di materiale elettrico e ha rinnovato oggi il contratto di partnership con la squadra partenopea per la stagione sportiva 2019/20. Sonepar Italia, con i suoi 12 punti vendita nella regione Campania, […] L'articolo Sonepar Italia partner del Napoli per la stagione ...

Sonepar Italia partner ufficiale del Napoli Calcio : Sonepar Italia è partner ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, l’azienda leader per la distribuzione di materiale elettrico ha rinnovato oggi il contratto di partnership con la squadra partenopea per la stagione sportiva 2019/20. Sonepar Italia, con i suoi 12 punti vendita nella regione Campania, rappresenta il primo distributore per capillarità sul territorio e contribuisce al risultato nazionale per oltre il 10%. Sonepar Italia ...

Accordo Sky-Netflix - dal 9 ottobre la partnership in Italia : Sono giorni di grandi accordi, in quel di Netflix. Dopo le voci (che dovrebbero trovare conferma nei prossimi giorni) di un Accordo tra la piattaforma di streaming on demand e Mediaset per la realizzazione di sette film, ecco arrivare un annuncio, questa volta già ufficiale, che vede Netflix e Sky insieme per proporre una nuova offerta ai propri abbonati.Una partnership europea che coinvolgerà da mercoledì prossimo, 9 ottobre 2019, i clienti ...

Sky-Netflix - ecco la partnership Dal 9 ottobre 'arriva' in Italia : La partnership europea tra Sky e Netflix arriverà in Italia dal 9 ottobre. Sky Q sarà sempre più aggregatore di contenuti Segui su affarItaliani.it

Sky e Netflix : dal 9 ottobre al via la partnership in Italia : La partnership europea tra Sky e Netflix arriverà in Italia dal 9 ottobre. Sky e Netflix porteranno la più grande offerta di intrattenimento su Sky Q, combinando il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie TV più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky. Si arricchisce, quindi, l’offerta per i clienti Sky Q e ...

Poste Italiane vince la seconda edizione dell’“Azzurri Partner Cup” : Sui campi di Coverciano la squadra di Poste si aggiudica il torneo degli sponsor della Nazionale di calcio. Poste Italiane si conferma per il secondo anno consecutivo vincitrice della “Azzurri Partner Cup”, il torneo di calcio a sette dei Top Sponsor della Nazionale, organizzato dalla FIGC a Coverciano. In finale i gialloblù, guidati da Angelo Di Livio, hanno superato la Fiat, finalista anche nella scorsa edizione, con il punteggio di 5 a 1, al ...

Parte il conto alla rovescia per la Notte Europea dei Ricercatori BEES : centinaia di eventi in 30 città Italiane grazie a 60 partner : Si avvicina il momento della più grande festa della scienza d’Europa e anche quest’anno l’Italia risponde da protagonista. Saranno centinaia gli eventi, distribuiti tra oltre 30 città italiane, in programma nel progetto BEES (BE a citizEn Scientist) di Frascati Scienza. SCIENZA E CLIMA Venerdi 27 settembre è Notte Europea dei Ricercatori e anche data del terzo sciopero globale degli studenti per il clima, un evento di grande ...

Ottobre mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno - le iniziative di Komen Italia e i suoi partner : Si e’ svolta oggi a Roma presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS la conferenza stampa: “La prevenzione è il nostro capolavoro” per la presentazione delle attività di tutela della salute femminile che la Komen Italia, in vista di Ottobre, mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno, svolgerà insieme ai suoi partner, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e Arthemisia, azienda culturale leader ...

Sky resta la casa Italiana dell’NBA : tutti i dettagli del rinnovo quadriennale della partnership : L’NBA resta su Sky! rinnovo quadriennale della partnership che permetterà agli appassionati del basket USA di vedere le partite delle più grandi star americane in diretta sui canali Sky La National Basketball Association (NBA) e Sky Italia annunciano il rinnovo quadriennale (fino alla stagione 2022/2023) dell’accordo per la trasmissione in Italia delle partite di Basket NBA. Grazie a questo accordo, Sky Italia continuerà ad avere in ...

Difesa - Italia partner del Regno Unito nel programma “Tempest” : “Costruiremo insieme un caccia europeo di sesta generazione” : Il programma è britannico, si chiama “Tempest” e ha come obiettivo la costruzione di un caccia multi-ruolo europeo di sesta generazione. Oggi a Londra è arrivata la firma di una dichiarazione d’intenti per collaborare al programma tra i direttori degli armamenti di Italia e Regno Unito. A firmare il Memorandum of Intent, in occasione del salone Dsei (Defence & security exhibition international), sono stati il generale Nicolò ...