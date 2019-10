Italia-Albania | Conte | rafforzare relazioni economiche | ambizione è fare di più

Ue : Conte - Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione (2) : (Adnkronos) – I negoziati, per Conte, sono lo “strumento migliore per garantire lo sviluppo dell’Albania e per l’interesse dell’Italia e dell’Ue”, rimarcando come “all’Albania vengono chieste riforme coraggiose”, come sulla giustizia, ma “è comprensibile che ci sia un percorso chiaro”.L'articolo Ue: Conte, Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione (2) ...

**Ue : Conte - Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Ho confermato che l’Italia sostiene i negoziati di adesione alla Ue, e personalmente, nel Consiglio d’Europa che si terrà giovedì, lo difenderò personalmente con la massima convinzione”. Così il premier Giuseppe Conte, da Tirana, durante la conferenza stampa con il primo ministro d’Albania, Edi Rama.L'articolo **Ue: Conte, Italia sostiene ingresso Albania con massima ...

Terremoto Albania : l’Italia manda 13 tonnellate di aiuti dopo il sisma : A seguito del Terremoto che ha recentemente colpito l’Albania, la Farnesina ha coordinato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, una spedizione umanitaria della Cooperazione Italiana nel quadro del meccanismo di risposta di emergenza attivato dall’Unione Europea. Lo riferisce la Farnesina, spiegando che la donazione italiana è composta da una fornitura di oltre 13 tonnellate di beni di prima emergenza (tende, coperte, ...

Terremoti - continuano le forti scosse nel Mediterraneo : paura tra Italia - Albania - Grecia e Turchia : Continua a tremare in queste ore la Terra nel Mediterraneo: dopo il forte terremoto di magnitudo 5.6 che Sabato pomeriggio ha colpito l’Albania provocando gravi danni e oltre cento feriti, è iniziata una vera e propria escalation di scosse in tutta l’area centrale del Mediterraneo, tra l’Italia, la Grecia e la Turchia. Stamattina le ultime due forti scosse: magnitudo 5.0 a Creta e magnitudo 4.7 a Istanbul dove la scossa ha ...

La Stagione autunnale porta il maltempo sull’Italia : piogge e temporali si spostano al Sud - attenzione in Slovenia - Croazia e Albania : Oggi, con l’Equinozio d’Autunno, è iniziata la Stagione autunnale 2019: in coincidenza con quest’importante appuntamento astronomico, l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo che la scorsa notte ha interessato Lazio e Campania, con danni e disagi a Roma e Napoli, e oggi si sta concentrando sulla Toscana con un diluvio su Firenze. Nelle prossime ore i fenomeni di maltempo persisteranno su tutto il Centro e ...

Terremoto - le scosse delle ultime 24 ore tra Italia e Albania : grande paura da Nord a Sud : Torna la paura in gran parte d’Italia per il Terremoto, a causa delle forti scosse che si stanno verificando in queste ore. Il forte Terremoto di ieri pomeriggio (16:04) in Albania (magnitudo 5.6) è stato avvertito in gran parte d’Italia, e soprattutto in Puglia dove ha provocato molta paura su tutta la Regione. Altre repliche (anche di magnitudo superiore a 5) hanno interessato l’Albania, con epicentro a Durazzo dove la ...

Terremoto Albania - il giorno dopo : più di 100 feriti - l'Italia pronta ad aiutare : La scossa più forte, di magnitudo 5.8, è stata registrata sabato intorno alle 16: è stata la più forte degli ultimi 30 anni...

Terremoto in Italia e Albania - Pirozzi : “Prevenire è meglio che curare - è obbligatorio mettere in sicurezza” : Dopo la forte scossa di Terremoto verificatasi in Albania, Sergio Pirozzi, consigliere della Regione Lazio, presidente della commissione sul Dissesto del territorio, Terremoto e calamità naturali, ed ex sindaco di Amatrice, ha suggerito al Parlamento europeo l’istituzione di un nuovo fondo che integri il Fsue (fondo di solidarietà dell’Unione europea per le emergenze). L’Unione Europea è sempre stata pronta ad aiutare le ...

Terremoto in Albania. Italia pronta ad aiutare (VIDEO) : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

L’Albania conta i danni del terremoto : oltre 100 feriti. Conte offre l’aiuto dell’Italia : La scossa di magnitudo 5,6 è la più forte degli ultimi 30 anni ed è stata avvertita anche in Montenegro.

Terremoto in Albania - nuove forti scosse. Tanti crolli e feriti a Tirana e Durazzo - aiuti dall’Italia [FOTO] : Una nuova forte scossa di Terremoto di magniduto 4.9 si e’ registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro e’ stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del forte Terremoto del pomeriggio. Il governo e’ ancora riunito in seduta straordinaria. Dal ...

Terremoto - forti scosse in Albania : panico a Durazzo e Tirana - paura in Puglia e al Sud Italia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Due forti scosse di Terremoto hanno colpito l’Albania nel pomeriggio a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. La prima con epicentro vicino a Durazzo si è verificata alle 16:0 ed ha avuto una magnitudo Mwp 5.8. Il Terremoto si è verificato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana. Tanta la paura avvertita da milioni di persone nell’area, anche nella vicina capitale. La scossa è stata avvertita ...