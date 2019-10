Istat | l' economia sommersa in Italia vale 192 miliardi

Istat : è pari a 192 miliardi l’economia sommersa in Italia - Debito Pa a 2.462 mld : Stabile il peso delle attività illegali (19 miliardi). Nel 2017 in totale l'economia "non osservata" è stata pari a 211 miliardi di euro, si conferma la tendenza alla riduzione dell'incidenza sul Pil dopo il picco del 2014 (13,0%)

Istat : è pari a 192 miliardi l'economia sommersa in Italia - Debito Pa a 2.462 mld : Stabile il peso delle attività illegali (19 miliardi). Nel 2017 in totale l'economia "non osservata" è stata pari a 211 miliardi di euro, si conferma la tendenza alla riduzione dell'incidenza sul Pil dopo il picco del 2014 (13,0%)

Istat : “Economia italiana è debole - l’evasione fiscale frena la crescita” : Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica Gian Carlo Blangiardo in audizione oggi nelle commissioni Bilancio ha parlato in merito alla Nota di aggiornamento al Def. Ha segnalato una sostanziale persistenza dell'attuale fase di debolezza del ciclo economico collegata anche alla persistenza di elevati livelli di evasione fiscale.Continua a leggere