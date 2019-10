Inter | Godin esalta Antonio Conte | “impariamo ogni giorno da lui | ci trasmette idee e

Inter - Godin tranquillizza i tifosi : “ho avuto un piccolo problema al ginocchio - ma mi sento bene” : Il difensore nerazzurro è uscito anzitempo nel corso del match con la Juventus, tranquillizzando però i tifosi sulle condizioni del suo ginocchio Niente di grave per Diego Godin, uscito anzitempo nel match con la Juventus per un problema al ginocchio. Lo staff medico dell’Inter ha valutato il guaio occorso all’uruguaiano, confermandone la leggera entità. Intervistato ai microfoni di Sport890 nel ritiro della sua nazionale, ...

Inter - infortuni Godin e Sensi : allarme nerazzurro - i tempi di recupero : infortuniO Godin- Uscito anzitempo dalla super sfida di ieri sera contro la Juventus, Diego Godin ha riscontrato un piccolo problema al ginocchio, il quale sarà analizzato nel corso dei prossimi giorni. Nessun particolare allarme, con tempi di recupero stimati in pochi giorni di convalescenza. Conte ha preferito sostituire il giocatore per evitare possibili problematiche e […] L'articolo Inter, infortuni Godin e Sensi: allarme nerazzurro, ...

DIRETTA/ Inter Juventus - risultato 1-1 - streaming video tv : Bastoni per Godin : DIRETTA Inter Juventus video streaming e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 7giornata di Serie A.

Inter - le parole di Godin : “Conte ci trasmette la sua mentalità e la sua passione” : “Con Conte impariamo ogni giorno. È un processo quotidiano, soprattutto perché per noi è un allenatore nuovo. Per ora siamo in una fase di adattamento e sviluppo”. Così Diego Godin, difensore dell’Inter, in un’Intervista alla Uefa.com a poche ore dalla sfida di Champions League in casa del Barcellona. “l mister ci comunica i suoi concetti, ci fa capire come vuole che giochiamo, come deve lavorare la squadra e ...

Barcellona-Inter - Griezmann allo scoperto : “speciale giocare contro Godin - conosco alcuni trucchi per fregarlo” : L’attaccante del Barcellona ha parlato in vista del match di domani contro l’Inter, nel corso del quale si ritroverà a giocare contro Diego Godin, suo storico compagno all’Atletico Sarà senza dubbio uno dei big match della seconda giornata dei gironi di Champions League, Barcellona-Inter promette infatti spettacolo ed emozioni, soprattutto per quanto riguarda il livello dei giocatori in campo. Lapresse Tra questi ci sarà ...

Inter - Godin : “Conte come Simeone - ma ora conduco di più la palla” : “L’Inter ha una grande storia, un club molto organizzato. Ti fa venire voglia di venire ad allenarti per quanto siamo a tuo agio. Questa Inter come l’Atletico del 2014? Siamo all’inizio. L’ho detto perché qui c’è uno spogliatoio sano e affamato che quello di allora. Entrambi sono costruiti sulla base di due tecnici con molta personalità: Simeone e Conte. E questa Inter è stata costruita intorno a ...

Inter - Godin non teme la Juventus : “Scudetto? Non è impossibile” : Inter, si accende la sfida alla Juventus. A parlare, questa volta, è il centrale nerazzurro Godin che, raggiunto da Marca, ha rilasciato un commento sull’inizio di stagione del club milanese. Il difensore vede la Juve ancora più forte, ma crede nella possibilità scudetto. Inter, Godin elogia la Juventus ma non ha paura: “Scudetto? Possibile” “La Juventus? Ha una base solida e si è rinforzata ancora, ma l’Inter è ...

Inter - Diego Godin vola basso : “troppo presto per parlare di scudetto. Conte? E’ la figura centrale del puzzle” : Il difensore uruguaiano ha parlato degli obiettivi dell’Inter in questa stagione, soffermandosi anche sul paragone tra Conte e Simeone La stagione è iniziata al meglio per l’Inter, cinque vittorie su cinque in Serie A e solo un mezzo passo falso in Champions League contro lo Slavia Praga. Marco Alpozzi/LaPresse Merito del lavoro di Conte e della crescita della qualità della rosa nerazzurra, che adesso può contare in difesa ...

Inter - Godin muro della difesa ma “non mi sento un leader” : “Se mi sento gia’ un leader come nell’Atletico Madrid? No, solo uno che ha intrapreso una nuova esperienza. Certo, mi sento importante e tutti conoscono il mio percorso, ma non c’e’ bisogno di essere capitani per parlare alla squadra”. Lunga Intervista a ‘Marca’, Diego Godin, 33enne difensore uruguaiano, racconta la sua nuova avventura nell’Inter. “Milano? No, non ho ancora avuto ...

Milan-Inter 0-2 - le pagelle nerazzurre : Godin un muro - bene Lukaku e Brozovic : Si è da poco concluso il derby di Milano allo stadio Meazza tra Milan ed Inter sul risultato di 0-2 grazie ai gol di Brozovic al 49' e Lukaku al 78'. La squadra di Conte resta in testa alla classifica e vola a 12 punti, mentre il Milan rimane a quota 6. Il prossimo turno di campionato, la quinta giornata, si giocherà mercoledì, con i nerazzurri che ospiteranno in casa la Lazio, mentre i rossoneri giocheranno in trasferta nel posticipo di giovedì ...

Inter - Diego Godin e quel paragone tra Conte e Simeone : “vi svelo cosa hanno in comune” : Il difensore uruguaiano ha parlato delle similitudini tra Simeone e Conte, sottolineando come entrambi abbiano la mentalità vincente Simeone lo conosce benissimo dopo i tanti anni all’Atletico Madrid, Conte sta iniziando a scoprirlo adesso in questa esperienza con la maglia dell’Inter. Marco Alpozzi/LaPresse Diego Godin però può già tracciare un paragone tra i suoi due allenatore, esprimendo le proprie considerazioni ai ...

Inter - l’analogia di Godin che fa sognare i tifosi : “Questa squadra mi ricorda l’Atletico che vinse la Liga” : Un’analogia sicuramente piacevole e che fa sognare i tifosi dell’Inter. L’affermazione del difensore nerazzurro Diego Godin non può sicuramente passare inosservata ai supporter della squadra milanese. “Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14“, è quanto afferma il calciatore in una Intervista a Dazn. “L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di ...