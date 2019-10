Inizia Fortnite Capitolo 2 | tutte le novità ufficiali per la rinascita del Battle Royale

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Si chiama2 il nuovo corso del giocatissimodi casa Epic Games. Un nuovo corso che èto con un evento tanto inatteso quanto splendidamente orchestrato, un enorme Buco Nero capace di risucchiare tutto quello che incontra. Sì perché, per segnare un profondo taglio con il suo illustre passato, la casa di sviluppo americana ha deciso di cancellare con un deciso colpo di spugna ogni riferimento sui social e tutti i contenuti presenti, divorati per l'appunto da un gigantesco black hole che sta a simboleggiare ladel fenomeno multiplayer degli ultimi anni - disponibile per il download gratuito su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. https://www.youtube.com/watch?v=3KgmY5NrEzU Dopo aver tenuto incollati milioni di appassionati su Twitch con una diretta tanto atipica, gli sviluppatori hanno ...

