Infernetto | villa distrutta da incendio Inquilini intossicati | cane deceduto

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Stamattina intorno alle 6:45 all’, in via Ettore Pinelli, un villino è andato completamente distrutto a causa di unnonostante l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti sia Polizia di Stato che Vigili del Fuoco. Quest’ultimi, con l’ausilio di un’autobotte ed un carro autoprotettori, hanno spento quel che restava dell’immobile ormai distrutto dal fuoco. Gli occupanti del villino, rimasti leggermente, sono stati trasportati dal 118 in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia, mentre per il loronon c’è stato nulla da fare. L'articolodaproviene da RomaDailyNews.

