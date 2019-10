Infantino | “Razzismo? Fifa pronta a Daspo a vita nel mondo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – “Chiedo a tutti gli organi di governo del calcio di unirsi a noi e di pensare insieme a modi nuovi, più forti ed efficaci per sradicare il razzismo nel calcio. Come punto di partenza, suggerisco a tutti gli organizzatori di competizioni di mettere in atto regolamenti che prevedono divieti adi entrare negli stadi per coloro che sono stati giudicati colpevoli di comportamento razzista durante una partita di calcio. Lapuò estendere tali divieti a livello mondiale”. Il presidente della, Gianni, torna a parlare del problema del razzismo nel mondo del calcio alla luce dei fatti di ieri sera a Sofia con i tifosi bulgari che hanno intonati cori razzisti contro i giocatori di colore dell’Inghilterra. “Abbiamo detto tante volte che non c’è posto per il razzismo nel calcio, ma nonostante ciò ...

