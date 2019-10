In Italia il primo trapianto al mondo di vertebre umane

LIVE Italia-Brasile 0-1 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. I sudamericani dominano il primo set : 20-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 20-25 Il tocco di seconda intenzione di Fernando e il Brasile si aggiudica il primo parziale 20-24 Errore al servizio Brasile 19-24 Out l’attacco di Nelli da zona 4 19-23 La pipe di Douglas 19-22 Errore al servizio Brasile 18-22 Parallela vincente di Mauricio da zona 4 18-21 ll primo tempo di Mauricio Sousa 18-20 Mano out di Kooy da zona 4 17-20 Il ...

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Criminalità in Italia - Milano al primo posto per reati denunciati : Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati. La media è riferita al 2018 e segna un calo rispetto all’anno precedente del 2,4%. Continua, però, l'esplosione di truffe e frodi informatiche (518 al giorno, +15%), dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti (76 denunce, +2,8%) e delle estorsioni (27 al giorno, +17%). Un dato, questo, a doppia lettura: più denunce significano infatti anche più vittime che hanno fatto appello alla ...

NBA Preseason – Melli batte Belinelli nel primo derby Italiano - i Pelicans stendono San Antonio 123-114 : Sono quattordici i punti segnati da Melli in quattordici minuti, mentre la guardia di San Giovanni in Persiceto ne mette a referto 11 La NBA Preseason ha regalato il primo derby italiano di questa stagione, con Nicolò Melli e Marco Belinelli uno contro l’altro nel match tra New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Successo meritato per la franchigia della Lousiana che, trascinata da un super Zion Williamson, si impone 123-114 al ...

LIVE Italia-Iran volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri in vantaggio nel primo set 15-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 L’Italia non riesce a chiudere l’attacco e Ebadipour Ghara passa tra le mani del muro. 16-16 Ebadipour Ghara è bravo a giocare un colpo in extra rotazione sulle mani del muro. 16-15 Gli azzurri tornano avanti. E’ il momento del secondo time out tecnico. 15-15 Nelli prova ad appoggiare in maniera intelligente una palla non perfetta di Sbertoli, gli iraniani coprono bene ...

Joker è al primo posto nella classifica del box office in Italia : Joker, il più recente successo nel mondo del cinema, negli ultimi giorni ha raggiunto al botteghino altri 2 milioni di euro, che fanno volare l'incasso totale fino ad ora a 13,5 milioni. La classifica dei film presenti nelle sale vede sul podio Gemini Man, con 363 mila euro, seguito da Il Piccolo Yeti, con 181 mila. Subito dopo C'era Una Volta A... Hollywood che ottiene 169 mila euro arrivando a 11,1 milioni totali. Al quinto posto troviamo ...

Philip Morris e Coldiretti - nuovo accordo : Italia primo produttore europeo di tabacco : Grande entusiasmo da entrambi i fronti per il raggiunto accordo tra Coldiretti e Philip Morris a Cernobbio, un accordo finalizzato in occasione del Forum Internazionale dell'agricoltura e l'alimentazione. L'Italia continuerà ad avere un ruolo da leader nella coltivazione e produzione di tabacco, grazie anche al sostegno di Coldiretti. L'accordo si pone molti obiettivi, tra questi anche la creazione di prodotti ricavati dal tabacco che non ...

LIVE Italia-Canada 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri molto efficaci al servizio nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Terzo ace di Keturakis. Lavia in crisi in ricezione in avvio di secondo set 0-3 Ancora ace Keturakis 0-2 Ace Keturakis 0-1 Mano out di Hoag da zona 4 25-19 Aceeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo. L’Italia si aggiudica il primo set 24-19 Mano out di Nelli da zona 2 23-19 Mano out di Vernon da zona 2 23-18 Muroooooooooooo Laviaaaaaaaaaa 22-18 Ancora Kooy da zona 2 21-18 La diagonale ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

Dopo il coma - in 7 anni è diventato il primo marciatore d'Italia : "Talento? No - tenacia" : Da sabato 28 settembre è il sedicesimo marciatore più forte al mondo. Il primo in Italia. Michele Antonelli ha raggiunto questo traguardo in soli 7 anni, Dopo aver trascorso 72 ore in coma a causa di in grave incidente sul lavoro. A Doha ha vinto la sua prima gara mondiale: la competizione nei 50 chilometri. Il 12 luglio del 2012, quando aveva 18 anni la sua vita è cambiata. Racconta al Fatto ...

Pallavolo - World Cup – Italia sconfitta in rimonta dalla Russia : gli azzurri si spengono dopo il primo set : Italia sconfitta 1-3 dalla Russia nell’ottava sfida di World Cup: gli azzurri partono bene, ma subiscono la rimonta degli avversari dopo le vittorie su Egitto e Australia, l’Italia subisce una brutta sconfitta nell’ottava giornata di World Cup. Gli azzurri si arrendono alla Russia sprecando il set di vantaggio iniziale, lottando nelle fasi più calde della gara ma senza riuscire a spuntarla, finendo poi per subire la ...

Web tax - dal primo gennaio entrerà in vigore in Italia l’imposta per i giganti digitali : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato l'entrata in vigore della cosiddetta web tax dal prossimo 1 gennaio 2020. "Non vogliamo solo la Digital Tax Italiana, ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale", ha detto il ministro al termine dell'Ecofin in Lussemburgo. L'Ocse, nel frattempo, lancerà una proposta di tassa digitale globale al G20 di Washington previsto per la prossima ...

LIVE Italia-Russia 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri dominano il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Voronkov fa male all’Italia con due pregevoli punti. 6-2 Impeccabile lungolinea di Nelli. 5-1 ANCORAAAAAAA! Questa volta è Nelli a murare. 4-1 RUSSOOOOOOOO! INDEMONIATOOOOOOOO! MURO! 2-1 MUROOOOO! RUSSO! 1-1 Bellissimo diagonale di Antonov dopo un recupero problematico. 0-1 Ace di Iakovlev. INIZIA IL SECONDO SET. 25-13 Un errore al servizio dei russi consegna la vittoria ...

LIVE Italia-Russia - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : 14-6 - gli azzurri dilagano nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-12 Italia in totale controllo del set. 21-9 Facile primo tempo di Anzani. 20-8 C’è solo l’Italia. Muro di Anzani! 17-7 Mani-fuori di Kooy! 16-7 Podlesnykh sbaglia il diagonale. 15-7 Italia sempre sul +8, mani-fuori dei russi che poi sbagliano al servizio. 14-6 Grandissimo primo tempo di Anzani. 13-6 Che botta! Superlativo diagonale di Nelli. 12-5 Sbertoli si continua a fare ...