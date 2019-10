In Italia il primo trapianto al mondo di vertebre umane | al Rizzoli di Bologna

Trapianto di vertebre umane : in Italia il primo caso al mondo : L'intervento, mai realizzato prima, è stato effettuato con successo all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, su un...

SL102Asymmetric – L’innovativo yacht di Sanlorenzo premiato : il primo motoryacht asimmetrico al mondo tra i migliori in Italia [GALLERY] : L’innovativo SL102Asymmetric di Sanlorenzo entra nell’ADI Design Index 2019. Sanlorenzo è stata scelta per il terzo anno consecutivo dall’Osservatorio permanente del Design ADI L’innovativo yacht SL102Asymmetric di Sanlorenzo è entrato a far parte dell’ADI Design Index 2019, il volume di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie ogni anno il miglior design Italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio ...

Trapianto di vertebre umane - il primo intervento al mondo riuscito in Italia : nuova speranza per i malati di tumore : In Italia è stato effettuato il primo Trapianto al mondo di vertebre umane. Lo straordinario intervento è stato portato a termine lo scorso 6 settembre da un'équipe di medici...

“Carceri europee” - l’Italia è al primo posto per sovraffollamento : Lo comunica l'associazione Antigone in un report stilato a fianco dell'European Prison Observatory: mentre in termini assoluti, il maggior numero dei detenuti si trova nel Regno Unito, è il nostro Paese ad occupare il primo posto quando si parla di sovraffollamento delle carceri. Se si guarda invece al tasso di detenzione ogni 100mila abitanti, sul podio ci sono i Paesi dell'est Europa.Continua a leggere

In Italia il primo trapianto al mondo di vertebre umane : È la prima volta al mondo: in Emilia-Romagna, all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, una parte di colonna vertebrale è stata sostituita da quattro vertebre umane, conservate nella Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico della regione. L’intervento è stato eseguito il 6 settembre su un paziente di 77 anni colpito da cordoma, forma maligna di tumore osseo. A guidare l’equipe il direttore della Chirurgia ...

LIVE Italia-Brasile 0-1 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. I sudamericani dominano il primo set : 20-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 20-25 Il tocco di seconda intenzione di Fernando e il Brasile si aggiudica il primo parziale 20-24 Errore al servizio Brasile 19-24 Out l’attacco di Nelli da zona 4 19-23 La pipe di Douglas 19-22 Errore al servizio Brasile 18-22 Parallela vincente di Mauricio da zona 4 18-21 ll primo tempo di Mauricio Sousa 18-20 Mano out di Kooy da zona 4 17-20 Il ...

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Criminalità in Italia - Milano al primo posto per reati denunciati : Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati. La media è riferita al 2018 e segna un calo rispetto all’anno precedente del 2,4%. Continua, però, l'esplosione di truffe e frodi informatiche (518 al giorno, +15%), dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti (76 denunce, +2,8%) e delle estorsioni (27 al giorno, +17%). Un dato, questo, a doppia lettura: più denunce significano infatti anche più vittime che hanno fatto appello alla ...

NBA Preseason – Melli batte Belinelli nel primo derby Italiano - i Pelicans stendono San Antonio 123-114 : Sono quattordici i punti segnati da Melli in quattordici minuti, mentre la guardia di San Giovanni in Persiceto ne mette a referto 11 La NBA Preseason ha regalato il primo derby italiano di questa stagione, con Nicolò Melli e Marco Belinelli uno contro l’altro nel match tra New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Successo meritato per la franchigia della Lousiana che, trascinata da un super Zion Williamson, si impone 123-114 al ...

LIVE Italia-Iran volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri in vantaggio nel primo set 15-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 L’Italia non riesce a chiudere l’attacco e Ebadipour Ghara passa tra le mani del muro. 16-16 Ebadipour Ghara è bravo a giocare un colpo in extra rotazione sulle mani del muro. 16-15 Gli azzurri tornano avanti. E’ il momento del secondo time out tecnico. 15-15 Nelli prova ad appoggiare in maniera intelligente una palla non perfetta di Sbertoli, gli iraniani coprono bene ...

Joker è al primo posto nella classifica del box office in Italia : Joker, il più recente successo nel mondo del cinema, negli ultimi giorni ha raggiunto al botteghino altri 2 milioni di euro, che fanno volare l'incasso totale fino ad ora a 13,5 milioni. La classifica dei film presenti nelle sale vede sul podio Gemini Man, con 363 mila euro, seguito da Il Piccolo Yeti, con 181 mila. Subito dopo C'era Una Volta A... Hollywood che ottiene 169 mila euro arrivando a 11,1 milioni totali. Al quinto posto troviamo ...

Philip Morris e Coldiretti - nuovo accordo : Italia primo produttore europeo di tabacco : Grande entusiasmo da entrambi i fronti per il raggiunto accordo tra Coldiretti e Philip Morris a Cernobbio, un accordo finalizzato in occasione del Forum Internazionale dell'agricoltura e l'alimentazione. L'Italia continuerà ad avere un ruolo da leader nella coltivazione e produzione di tabacco, grazie anche al sostegno di Coldiretti. L'accordo si pone molti obiettivi, tra questi anche la creazione di prodotti ricavati dal tabacco che non ...

LIVE Italia-Canada 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri molto efficaci al servizio nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Terzo ace di Keturakis. Lavia in crisi in ricezione in avvio di secondo set 0-3 Ancora ace Keturakis 0-2 Ace Keturakis 0-1 Mano out di Hoag da zona 4 25-19 Aceeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo. L’Italia si aggiudica il primo set 24-19 Mano out di Nelli da zona 2 23-19 Mano out di Vernon da zona 2 23-18 Muroooooooooooo Laviaaaaaaaaaa 22-18 Ancora Kooy da zona 2 21-18 La diagonale ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...