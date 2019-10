Il Vaticano lancia il rosario digitale per pregare per la pace nel mondo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) Unperper lanel, che dimostra, tra l’altro, come “le moderne tecnologie possono essere di supporto alla preghiera”. È stato presentato oggi inClick to Pray eRosary(per lanel), un nuovo strumento elettronico, connesso a una app, che permette di recitare la tradizionale preghiera mariana con modalità innovative e adatte ai giovani.“La prima domanda che possiamo porci è perchére oggi, nel Mese Missionario straordinario, uno strumento perilper lanel- ha detto in un meeting point con i giornalisti il gesuita francese Frederic Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa -.Santa Teresa d’Avila diceva che la preghiera è il cuore della missione della Chiesa. E Papa Francesco a Panama ha chiesto ai giovani ...

